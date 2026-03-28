Multa de 200 euros por este despiste al aparcar el vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes se encargan de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras de Tenerife y del resto del país. Para ello, emplean una serie de campañas de vigilancia y multan a los conductores que no cumplan con la normativa establecida.

Muchos conductores no respetan los estacionamientos, y estas prácticas al volante conllevan sanciones económicas, pero no perdida de puntos del carné de conducir. Lo más habitual, es que cuando un conductor realiza un estacionamiento indebido se encuentre un aviso de sanción en el parabrisas del vehículo.

Diferencia entre parada y estacionamiento

Una de las claves es saber diferenciar entre parada y estacionamiento, dos conceptos que algunos conductores confunden. Se considera parada cuando el vehículo permanece detenido menos de dos minutos y el conductor continúa en su interior. Sin embargo, un estacionamiento se da cuando el vehículo permanece más de dos minutos es un mismo lugar o el conductor abandona el automóvil.

¿Dónde está prohibido aparar?

El artículo 94 del Reglamento General de Circulación recoge hasta 16 situaciones en las que está prohibido parar o estacionar:

Queda prohibido parar:

En las curvas y cambios de rasante con visibilidad reducida

con visibilidad reducida Pasos de peatones o pasos para ciclistas

o pasos para ciclistas En los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios

Intersecciones y zonas próximas si se dificulta el giro a otros vehículos

si se dificulta el giro a otros vehículos Sobre los raíles de tranvías o cerca de ellos porque puede entorpecer la circulación

de ellos porque puede entorpecer la circulación En autopistas y autovías , salvo en las zonas habilitadas para ello

, salvo en las zonas habilitadas para ello Carriles bus o carriles reservados para bicicletas

reservados para Plazas reservadas para personas con discapacidad

Queda prohibido estacionar:

Además de quedar prohibido estacionar en todas las situaciones descritas anteriormente en los que está prohibida la parada, también lo está en:

Zonas señalizadas para carga y descarga

Zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos

Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones

destinadas al paso de peatones Delante de los vados señalizados correctamente

señalizados correctamente En doble fila

Coches mal aparcados / Manu Mitru

Sanciones más comunes entre los conductores

Las sanciones por realizar un mal aparcamiento pueden variar según la gravedad de la infracción. Los conductores se enfrenta a sanciones de 80 euros cuando no respetan el tiempo máximo de estacionamiento en zonas reguladas, no señalicen correctamente el vehículo detenido o aparquen demasiado separados del bordillo.

Sin embargo, las sanciones aumente cuando la infracción cometida es más grave. Los castigos aumenta a 200 euros cuando el conductor aparque en doble fila, estacione el vehículo en carriles bus o reservados o aparque en una zona de carga y descarga. También reciben multas por aparcar en plazas reservadas para personas con discapacidad, no obedezcan las señales de prohibido estacionar o utilicen la acera para aparcar el vehículo porque no encuentran un estacionamiento.

En algunos casos, además de a multa, los agentes pueden solicitar la retirada del vehículo por parte de la grúa, sobre todo si el coche obstaculiza la circulación o bloquea un vado. En estos casos, los conductores debe hacer frente a la sanción correspondiente por aparcamiento indebido y el coste del servicio de la grúa, algo que aumenta considerablemente el importe final.