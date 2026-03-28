Canarias pierde una hora: esta madrugada los relojes pasarán de la una a las dos

Canarias pierde una hora y esta madrugada los relojes pasarán de la una a las dos. Esto provocará que vuelva el horario de verano, el favorito de los isleños debido a sus tardes largas y la posibilidad de disfrutar de más horas de sol en la calle. Sin embargo, para algunos, como Isabel Miguel, trabajadora de un comercio de Calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife, el cambio de horario bianual puede considerarse una "tontería". No en vano, al adelantar una hora "no se consigue ningún tipo de beneficio, más bien perjudica a nivel psicológico y de descanso", tal y como opina Miguel. Y no es la única, pues el 67,1% de españoles quiere acabar con el cambio de hora, según la encuesta sobre cuestiones de actualidad del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

"Este cambio de hora nos permite tener más tiempo para nuestras relaciones sociales en la calle", explica Roberto García Sánchez, psicólogo y profesor de antropología en la Universidad de La Laguna. García comenta la importancia de "tener horas de sol" porque "somos animales diurnos". Para la vecina de Santa Cruz de Tenerife, María Isabel Hernández, el horario de verano es "más emocional", porque el día "rinde y se aprovecha el sol para hacer actividades". Así pues, Hernández afirma que cuando la noche es "temprana" el estado de ánimo "decae" tanto para ella, como para sus hijas y nietas.

Pese a ser el horario más deseado por los canarios, este aumento de exposición solar provoca que "retrasemos la hora de ir a la cama" y de forma habitual "no podemos levantarnos más tarde", sentencia García. De hecho, la Sociedad Española del Sueño (SES) aconseja mantener el horario de invierno durante todo el año para una mejor salud mental porque, como explica García, "nuestra fisiología" requiere que "nos despertemos con la luz y nos acostemos por la noche". Sin embargo, "el estilo de vida actual no siempre es coherente con lo que hemos evolucionado", asegura el experto. Uno de esos handicaps de la vida moderna es que "salimos del trabajo tarde", pero lo ideal sería que, aun así, "nos gestionásemos" para poder "dormir antes".

Esta cambio horario se producirá justo al comenzar la Semana Santa, por tanto, "podremos disfrutar la Isla hasta las ocho de la tarde y, además, ver el atardecer", apunta Sagira Gutiérrez, estudiante de atención al alumnado con necesidades especiales. Gutiérrez recalca que, de esta forma, se podrán hacer actividades durante "todo el día".

Ante el debate sobre qué horario es el mejor, la estudiante propone "mantener fijo" el de verano. Por otro lado, Nauset Marrero, alumno de derecho de la Universidad Europea de Canarias, opina que el cambio de hora en este momento también puede "impulsar un poco más" el turismo. Esto ayudaría a dinamizar municipios como el de La Orotava porque cuenta con una marcada tradición de "celebraciones durante esta semana", concluye. De la misma manera, el incremento de horas de luz favorece el "turismo natural" y favorece las excursiones como, por ejemplo, a las Cañadas del Teide.

El proceso de adaptación por el cambio horario puede durar de tres a siete días, según advierte la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y es que "nuestro reloj biológico" se rige por "las horas de luz", expone José Miguel Pérez, psicólogo sanitario. Por esta razón, el tener "más luz" puede trastocar el "sueño" y "el estado de ánimo".

Este cambio tiene más impacto en grupos "vulnerables", como niños, mayores y personas con "insomnio o trastornos de sueño", explica. Durante algunos días, el cambio de hora puede provocarles "irritabilidad o ansiedad". En este sentido, el horario de verano, pese a ser la opción favorita a "nivel social", es el "más antinatural" puesto que "ocasiona más problemas de sueño". Este proceso lo sufren personas como Juan Sánchez, peninsular que vive en las Islas, que afirma que el cambio de hora le afecta, en especial, durante los primeros días porque "duerme y descansa mal". De la misma manera, María Victoria Díaz, estudiante de la Universidad Europa de Canarias, expresa su descontento puesto que le "distorsiona ciertas cosas" y pasará toda la semana adaptándose. Tal y como Díaz explica, hubiese preferido no vivir la "transición del cambio de rutina" durante la Semana Santa sino "después".