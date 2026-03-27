Ver bien es un privilegio para 108.000 mayores de Canarias: el precio de unas gafas puede superar los 1.000 euros

Las gafas de una persona mayor cuestan de media 465 euros, una cantidad inasumible para muchos pensionistas. En Canarias, en concreto, la pobreza visual amenaza a un total de 107.990 mayores de 65 años. Según un informe de la asociación Visión y Vida, uno de cada tres séniors isleños no puede comprar ayudas ópticas –por ejemplo, unas gafas– porque sería un gasto que desequilibraría de manera notable su economía. Para este colectivo y, en especial, para las mujeres viudas, ver bien se ha convertido en un privilegio, pues se ven obligados a priorizar otros gastos porque la pensión apenas les llega a fin de mes.

El Archipiélago, solo por detrás de Murcia (32,8%), Castilla La Mancha (33%) y Andalucía (33,9%), es la cuarta comunidad autónoma más golpeada por la pobreza y la exclusión social, un dato que explica que los isleños estén entre los españoles que menos pueden cuidar de su salud visual. Las pensiones en Canarias rondan los 1.449 euros y unas gafas con lentes progresivas pueden llegar a costar hasta 1.000 euros.

El estudio Pobreza visual en la tercera edad, publicado este jueves, recoge que el precio medio de venta al público de unas gafas completas (montura y dos lentes oftálmicas) es de 204,68 euros. Sin embargo, las necesidades visuales de los mayores son muy distintas al promedio de la población. Todos ellos, como condiciones naturales de la edad, tienen presbicia o vista cansada, lo que obliga a un alto porcentaje a usar dos graduaciones: una para distancias lejanas y otra para cera. El coste de sus gafas, por tanto, sería mayor, ya que necesitarían una lente progresiva y no solo una monofocal.

¿Cuánto cuestan unas gafas?

Si se toma en consideración todas estas particularidades, el precio medio de unas gafas puede oscilar desde los 100 euros, para unas gafas de lectura, hasta 1.000 euros, para aquellas que tienen lentes progresivas, tratamientos o filtros y otras características ajustadas a las necesidades personales -reducción de espesores, prismas, lentes fotocromáticas...-. El informe, por tanto, cifra el coste medio de unas gafas para la tercera edad en 495 euros, es decir, más de un tercio de la pensión de un canario. La situación se agrava para quienes cobran una prestación por viudedad, cuyo importe suele ser bastante inferior.

La pobreza visual no siempre se ve en los casos más extremos. Ocho de cada diez canarios necesitan gafas, por lo que se trata de un problema que no solo afecta a familias que dependen de los Servicios Sociales ni de ayudas de terceros. El propio estudio detalla que "son personas con sus trabajos, sus recursos y su entorno que, sin embargo, no llegan".

Es más, añade, "son ciudadanos que no están fuera del sistema", pero que viven al límite: llegan justas a fin de mes, no pueden asumir imprevistos y cualquier gasto no planificado desestabiliza la economía del hogar. En ese contexto, unas gafas rotas, una subida de graduación o una lentilla que ya no se tolera… cualquier inconveniente se convierten en una renuncia.

Consecuencias

Los mayores, el colectivo más afectado, optan por sacrificar su agudeza visual y aceptan "ver un poco peor", una decisión que les hace perder autonomía, aumentar el riesgo de caídas, aislamiento y dependencia. “Ver bien jamás puede ser un privilegio”, defendió el presidente de la asociación, Salvador Alsina, durante la presentación del último informe.

Al respecto, la coordinadora de Visión y Vida, Elisenda Ibáñez, subrayó que muchos de ellos viven solos y ni siquiera acuden a las revisiones, que deberían pasar cada dos años. «Eso les juega en contra y termina derivando, por ejemplo, en caídas porque no se ve un bordillo. Estos incidentes también tienen un coste social porque a esa persona después hay que curarla y recuperarla», apuntó.

Ayudas desde la infancia

En esta línea, el informe resalta que la pobreza visual no solo limita las compras, sino que retrasa revisiones, alarga renovaciones y, cuando no queda más remedio, obliga a elegir el producto más barato, aunque no sea el más adecuado. Para revertir esta situación, recomiendan a la Administración reforzar el sistema de ayudas, en especial, a edades tempranas, pues los problemas de visión están detrás del fracaso escolar en uno de cada tres casos. En este sentido, creen que el Plan Veo -que reparte bonos de 100 euros entre menores de 16 años para que renueven gafas y lentillas- es un avance real, una solución sobre la mesa. Aun así, señalan que "no es suficiente".

Dos millones de personas en España

A nivel nacional, dos millones de personas mayores de 65 años podrían estar padeciendo pobreza visual. La entidad Visión y Vida, que acuñó este término hace más de una década, quiere ahora poner el foco en la tercera edad. "Teniendo en cuenta la alta esperanza de vida del país, el incremento de los costes -el 60% de su dinero se destina a cubrir bienes básicos como comida o vivienda- y la cantidad de personas (mayoritariamente mujeres viudas) que viven solas, necesitamos proteger a este segmento para evitar el alto coste social que se derivaría de su mala visión”, argumentó Alsina.

España supera los diez millones de personas mayores de 65, lo que se traduce en uno de cada cinco habitantes. De estos, más de 8,3 millones de mayores necesitan gafas (82,4%), pero solo 6,6 millones son pensionistas, con una renta media de 1.566,81euros (937 por viudedad). A ello hay que sumar factores que agravan la situación, como son la fragilidad, barreras de movilidad, soledad residencial y desconocimiento del problema y sus posibles soluciones.