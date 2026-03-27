Suspenden la huelga prevista en Groundforce y los paros de Menzies para este fin de semana
Los sindicatos suspenden la huelga prevista en Groundforce y Menzies, pero anuncian paros indefinidos a partir del 30 de marzo en doce aeropuertos españoles
EFE
Los sindicatos han suspendido la jornada de huelga prevista para este viernes en Groundforce, empresa de servicios en tierra de Air Europa, así como los paros convocados en Menzies para este fin de semana, según han informado fuentes sindicales.
La movilización de Groundforce, que iba a afectar inicialmente a los aeropuertos de Alicante y Valencia en plena operación salida de Semana Santa, queda aplazada en esta primera jornada. No obstante, los sindicatos han confirmado que a partir del lunes 30 de marzo comenzará una huelga indefinida en doce aeropuertos españoles.
En concreto, los paros se desarrollarán en Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao. La huelga está convocada en los turnos de mañana, tarde y noche, con carácter indefinido.
Desde CCOO han señalado que mantienen como prioridad la negociación, aunque advierten de que no aceptarán decisiones que afecten a los acuerdos colectivos ni que trasladen a la plantilla el impacto de la inflación o de la gestión empresarial. El conflicto se centra principalmente en la aplicación de las tablas salariales y en la garantía del poder adquisitivo recogida en el convenio.
Por su parte, UGT ha acordado también suspender los dos primeros días de huelga en Menzies, previstos para este sábado 28 y domingo 29 de marzo. Esta convocatoria afectaba al aeropuerto de Alicante y coincidía igualmente con el aumento de desplazamientos por la Semana Santa.
En el caso de Menzies, la huelga, convocada en solitario por UGT, estaba planteada durante 24 horas y se extendía a cerca de 3.000 trabajadores del grupo en España. Además, incluía nuevas jornadas de paro entre el 2 y el 6 de abril.
Ambos conflictos laborales se producen en un contexto de alta actividad en los aeropuertos, coincidiendo con uno de los periodos de mayor tráfico del año, lo que incrementa la presión para alcanzar acuerdos que eviten afectaciones a los pasajeros.
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