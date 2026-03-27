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Roma se convierte en el epicentro de la seguridad africana con presencia canaria

El jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, Alfonso Pardo de Santayana, representa al Ejército de Tierra en una cumbre histórica en la capital italiana

Fotografía de familia con motivo de la participación del Mando de Canarias en el African Land Forces Summit 2026 en Roma, Italia.

Fotografía de familia con motivo de la participación del Mando de Canarias en el African Land Forces Summit 2026 en Roma, Italia. / LP/DLP

Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

Las Palmas de Gran Canaria

Esta semana, la capital italiana ha marcado un hito histórico al acoger la African Land Forces Summit 2026 (ALFS 26), siendo la primera vez que este foro de alto nivel se celebra en suelo europeo. En representación del Ejército de Tierra español, el general de división Alfonso Pardo de Santayana Galbis, jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, ha liderado la delegación española en este encuentro estratégico.

Bajo el lema “Potenciando la seguridad compartida a través de la inteligencia, la innovación y la industria”, la cumbre ha reunido a cerca de 300 líderes militares de 40 naciones. Una reunión con el objetivo claro de fortalecer las relaciones transcontinentales y diseñar estrategias conjuntas frente a las amenazas de seguridad actuales.

Ecosistema de colaboración

El evento, organizado por la SETAF-AF del Ejército de EEUU, no solo ha contado con mandos militares, sino también con expertos del mundo académico e industrial, creando un ecosistema de colaboración único.

Noticias relacionadas

Desde su nacimiento en 2010, el ALFS se ha celebrado en Estados Unidos (2010 y 2022) y en diversos países africanos como Uganda (2012), Senegal (2015), Tanzania (2016), Malawi (2017), Nigeria (2018), Botsuana (2019), Etiopía (2020), Costa de Marfil (2023), Zambia (2024), Ghana (2025).

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