Así es el mapa de las playas y costas de Canarias con más riesgo de ahogamientos: la imprudencia causa el 75% de los accidentes acuáticos

El Mapa de Accidentes Acuáticos de Canarias 2025, elaborado por la asociación Canarias, 1.500 Km de Costa, vuelve a arrojar datos negros en materia incidentes y fallecimientos vinculados con los litorales y costas canarias. A pesar de que las muertes han descendido por tres casos y el número de fallecidos registrado fue de 69 decesos, lo que sí se ha incrementado en el último año es la cifra de accidentes acuáticos en un 30%, dejando en 2025 un total de 241 accidentes, de los cuales 40 sufrieron un ahogamiento crítico.

El autor del informe y presidente de la plataforma, Sebastián Quintana, destacó que «el aumento está vinculado al incremento de la llegada de turistas» y que el 75% de ellos ocurrieron por imprudencia. El caso más dramático, resaltó, tuvo lugar en el Puerto de La Cruz en noviembre pasado. El análisis, elaborado por décimo año consecutivo, reveló también que los incidentes tuvieron lugar en 140 playas, puntos de costa y piscinas naturales de 46 de los 88 municipios del Archipiélago.

El documento detalla, además, 16 heridos en estado crítico, 25 graves, 70 moderados, 32 leves y 29 rescatados ilesos durante el pasado año. «El 30 municipios canarios se produjo, al menos, una muerte», añadió Quintana.

Mapa con el detalle de accidentes por islas, elaborado por 'Canarias, 1.500 Km de Costa'. / La Provincia

Desglose por islas

El informe detallado por islas recoge que Tenerife concentró la mayoría de los fallecimientos por ahogamiento (24); seguido de Gran Canaria (18); Lanzarote (13); Fuerteventura (6); La Gomera y El Hierro (3) y La Palma (2). La única isla que no registró ningún accidente fue La Graciosa, a pesar del incremento de turistas que ha recibido.

El perfil promedio de los fallecidos es el de un varón, de entre 50 y 75 años, turista y que acude a bañarse a los litorales en horario de tarde, «playas en las que se carece además de puestos de socorro», subrayó el también periodista especializado en prevención.

El informe subraya que la principal actividad que realizaban en el momento del accidente era la del baño, que representa el 67% del total. El 9% corresponde a deportes acuáticos; el 8%, pescadores; el 4%, a personas que caen al agua tras un golpe de mar o un resbalón desde un muelle, acantilado, paseo marítimo o deportistas como parapentistas o tripulantes de embarcaciones. El 1% restante, submarinistas.

Mapa de los puntos de más riesgo en Gran Canaria en 2025. / La Provincia

El autor del informe hizo hincapié en que la mayoría de las víctimas son turistas y entre sus nacionalidades sobresalen los británicos (17), rumanos e italianos (2), respectivamente.

Las playas concentraron el 50% de la siniestralidad, seguidas de puertos y zonas de costa en un 26% y un 16% en piscinas naturales. Los litorales más peligrosos fueron las piscinas naturales de Isla Cangrejo, en Tenerife, con 6 muertes; y El Charco Manso, en El Hierro, con 3. En Lanzarote, la playa de El Papelillo y Los Charcones; y la costa de Botija en Gran Canaria, con 2 casos.

Mapa de Fuerteventura, con datos de 2025. / La Provincia

Entre las que más afectados totales concitaron se encuentra la playa de Almáciga y la costa de Puerto de la Cruz, en Tenerife, con una decena cada una. En Gran Canaria, siete se suscitaron en Las Canteras y seis en Puerto del Carmen, Fuerteventura.

Mapa de Lanzarote, con datos de 2025. / La Provincia

Por municipios, Santiago del Teide y Adeje registraron siete fallecidos cada uno; a los que le siguieron Teguise y Yaiza, en Lanzarote con cuatro; Gáldar y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, con la misma cifra en cada localidad.

Durante la rueda de prensa en el que se dio a conocer el informe, el periodista compartió que durante 112 días del año pasado se activaron alertas, o prealertas, por fenómenos costeros adversos en las Islas, periodo de tiempo en el que se produjo el 46% de los fallecidos totales.

El presidente de Canarias, 1.500 km de Costa subrayó que «es necesario que cuando se activa una alerta por condiciones meteorológicas adversas, ese mensaje le llegue a los turistas». Añadió que se han mantenido reuniones con el Gobierno de Canarias y Promotour para mejorar las herramientas de comunicación. «Desde poner un cartel advirtiéndolo en los hoteles a las plantas extrahoteleras como Airbnb para que los propietarios avisen a sus clientes».

La presentación del mapa de accidentes tuvo lugar en las instalaciones del Puerto de San Cristóbal, donde Sebastián Quintana recordó, y lamentó, el reciente fallecimiento de una niña por parte de su madre que consternó al barrio de San Cristóbal y a la ciudad.

Por su parte, José Gilberto Moreno, director gerente de Eco Puertos Autonómicos de Canarias y director del Museo Elder, pidió a las autoridades legislar «para que se sancione a quienes ante una actitud imprudente obligue a los servicios de emergencia a intervenir, poniendo en riesgo no solo sus propias vidas, sino la de los cuerpos de emergencias». Recordó que los accidentes acuáticos son una de las principales causas de muerte prevenible y advirtió del riesgo que supone acudir al puntos de la costa que carecen, si quiera de senderos, «y que ven en publicaciones de redes sociales».

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En el acto también estuvieron presentes Pablo Rodríguez, director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria; Carlos Esquivel, subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias y Ángel Sabroso, consejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.