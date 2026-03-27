Las lluvias de la borrasca Therese elevan las reservas de agua en La Gomera hasta el 76%

Las intensas precipitaciones asociadas a la borrasca Therese han supuesto un importante respiro hídrico para La Gomera. Las balsas y embalses de la isla acumulan ya más de 3,8 millones de metros cúbicos de agua, situando la capacidad total de almacenamiento en el 76%, según datos del Cabildo.

Por municipios, los niveles son especialmente altos en San Sebastián de La Gomera (98%), Hermigua (97%) y Vallehermoso (96%), donde muchos depósitos se encuentran prácticamente llenos e incluso en situación de alerta por posible desborde. Valle Gran Rey alcanza el 89% de su capacidad, mientras que Agulo se queda en el 44%.

En el extremo opuesto, Alajeró continúa en una situación preocupante, con apenas un 10% de almacenamiento, lo que lo mantiene en niveles de reserva crítica.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha destacado que estas lluvias suponen "un alivio importante" tras meses de escasez, al permitir una recuperación notable de las reservas hídricas. En este sentido, subraya que la isla "afronta ahora una posición más favorable de cara a los próximos meses, especialmente para el abastecimiento agrícola y urbano".

No obstante, Curbelo insiste en la necesidad de mantener la prudencia y hacer un uso responsable del agua. Recuerda que esta mejora es puntual y no significa el fin de la sequía estructural que ha afectado a La Gomera en los últimos años, por lo que considera clave seguir reforzando la planificación hídrica en la isla.