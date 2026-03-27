Llega a El Hierro por sus propios medios un cayuco con 56 migrantes tras ocho días de travesía en plena borrasca Therese
Procedentes de Gambia, Senegal y Guinea-Bisaú, en el grupo de la embarcación viajaban tres menores
Santa Cruz de Tenerife
Un cayuco con 56 inmigrantes a bordo, tres de ellos menores, llegó ayer, jueves, por sus propios medios al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, según han informado fuentes de los servicios de emergencia.
Todos ellos han recibido las primeras asistencias en el muelle, sin que ninguna necesitara que la trasladaran a un centro médico.
Según el relato de los propios inmigrantes, han realizado una travesía de ocho días, desde Kartong, Gambia.
A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Bisaú.
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