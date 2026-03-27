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Llega a El Hierro por sus propios medios un cayuco con 56 migrantes tras ocho días de travesía en plena borrasca Therese

Procedentes de Gambia, Senegal y Guinea-Bisaú, en el grupo de la embarcación viajaban tres menores

Migrantes en una embarcación de Salvamento Marítimo.jpg

Migrantes en una embarcación de Salvamento Marítimo.jpg / Gelmert Finol/Efe

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un cayuco con 56 inmigrantes a bordo, tres de ellos menores, llegó ayer, jueves, por sus propios medios al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, según han informado fuentes de los servicios de emergencia.

Todos ellos han recibido las primeras asistencias en el muelle, sin que ninguna necesitara que la trasladaran a un centro médico.

Según el relato de los propios inmigrantes, han realizado una travesía de ocho días, desde Kartong, Gambia.

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A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Bisaú.

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