El Hierro desactiva el plan de emergencia tras casi 100 incidencias por la borrasca Therese
Todas las carreteras de la isla están ya abiertas, aunque el Cabildo pide extremar la precaución por la inestabilidad del terreno
El Cabildo de El Hierro ha desactivado este viernes el Plan Insular de Emergencias (PEIN) después del paso de la borrasca Therese, que ha dejado cerca de un centenar de incidencias en la isla desde el inicio del episodio.
Durante los últimos días, la institución mantuvo activo un amplio operativo de seguridad y emergencias, con refuerzo de cuadrillas de carreteras y coordinación con servicios municipales, con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible.
La mayoría de las incidencias estuvieron relacionadas con desprendimientos de piedras, tierra y ramas, así como la presencia de objetos en la calzada, lo que afectó a distintos puntos de la red viaria insular.
En estos momentos, todas las carreteras de la isla se encuentran abiertas al tráfico. También han reabierto espacios como el Centro de Interpretación de El Julan y el Árbol Garoé, y se han levantado las restricciones asociadas al PEIN.
No obstante, desde el Cabildo insisten en extremar la precaución en los próximos días ante el riesgo de nuevos desprendimientos debido a la inestabilidad del terreno.
En cuanto a la red de senderos, se reabren rutas como San Salvador, Sabinosa y La Llanía durante este viernes, mientras que permanecerán cerradas temporalmente este sábado con motivo de la Magma Bike Maratón. Por otro lado, la zona de Jinama continúa cerrada a la espera de una evaluación técnica del terreno.
La vicepresidenta insular, Ana González, ha destacado la "rápida respuesta, el compromiso y la coordinación" de los equipos de emergencia, carreteras y medio ambiente, subrayando su papel clave para garantizar la seguridad y recuperar la normalidad en la isla.
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