"Se formaron cortinas de agua dentro de las aulas": los 112 centros educativos canarios afectados por la borrasca Therese retoman la normalidad entre humedades y grietas

"Era tanta el agua que cayó, que los bajantes se desbordaron". Así inicia Julián Fariña, director del CIPF Virgen de Candelaria, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, el relato de uno de los días más complicados de su carrera en la enseñanza. El martes a las 9:00 horas, la borrasca Therese sorprendió a la zona metropolitana de Tenerife descargando una ingente cantidad de lluvia en apenas una hora.

Apenas unos minutos después, los talleres en los que el centro enseña automoción, artes gráficas o frío y soldadura de este centro orientado a la Formación Profesional estaban completamente inundados. "Se formaron cortinas de agua desde los techos dentro de los talleres y las aulas", explica Fariña que durante los dos días que el centro tuvo que cerrar, acabó trabajando contrarreloj junto a su equipo achicando agua de las aulas.

El agua entró en tromba en el CIPF Virgen de Candelaria colándose por las planchas del techo, desbordando los canalones e inundando las instalaciones. "En el salón de actos nos llegaba el agua por las canillas", rememora Fariña. No pasó mucho tiempo desde que empezó a llover hasta que tuvieron que tomar medidas.

"Era un peligro"

"Decidimos sacar a todos los chicos de los talleres, era un peligro", recalca el director del centro, que tomó la decisión horas antes de que la Consejería de Educación decretara la suspensión de las clases. Y es que el agua llegó a correr muy cerca de los cuadros eléctricos de los barracones en los que se encuentran estos talleres. "Bajamos los plomos y tratamos de facilitar la salida del agua", rememora el director. Un acto que, sin embargo, resultó durante horas del todo infructuoso.

"Pusimos bolsas de arena para evitar que el agua llegara a otras zonas y destapamos la tapa del alcantarillado, pero el agua rezumaba", destaca el director, que afirma haberse sentido "muy impotente". "No podíamos hacer nada, era imposible, solo pudimos tapar las máquinas", recuerda.

El director del centro, en todo caso, argumenta que la Consejería de Educación ha actuado con gran premura. "La verdad es que actuaron muy rápido", sentencia Fariña, que afirma que ya le han dado el visto bueno para "meterle mano" a los desperfectos.

Un centenar de centros afectados por Therese

El CIPF Virgen de Candelaria es uno de los 36 centros de Tenerife que han sufrido daños debido al paso de la borrasca Therese. En toda Canarias, según el último balance de daños proporcionados por la Consejería de Educación, han sido 112 los centros que han sufrido filtraciones de agua, inundaciones puntuales en las aulas, caídas de árboles o desplomes de los falsos techos. Otros tantos han tenido que suspender la actividad durante estos días porque era imposible acceder a ellos debido a los desprendimientos de carretera.

Entre los daños detectados destaca el CIFP en Adeje, que sufrió problemas en los bajantes de aguas pluviales afectados y una inundación en su cafetería; el IES Cruz Santa, en Los Realejos, que se quedó sin luz por la afectación del agua al grupo electrógeno o el CEO Hermano Pedro de Vilaflor, que perdió una parte importante de falso techo debido a filtraciones de agua.

Sin embargo, la peor parte se la ha llevado el IES Andrés Bello, que ayer fue el único centro educativo de Tenerife en mantener cerradas sus instalaciones. Y es que este centro, además de sufrir las inclemencias del viento durante la primera fase de Therese –volaron las láminas de la fachada–, también sufrió una de las peores inundaciones acaecidas en las Islas debido a la rotura de una tubería de aguas fecales.

"Se veía venir"

Así, durante el pasado martes, el agua de las intensas lluvias acabó mezclándose con la de las aguas fecales, que inundaron varias aulas. Ante esta situación, los padres y madres del centro han alzado la voz por lo que consideran "una situación insostenible". "Con más de 90 años de historia como institución educativa y ubicado en un edificio que supera los 70 años de antigüedad, el centro arrastra desde hace décadas graves deficiencias estructurales que, lejos de solucionarse, han ido agravándose con el paso del tiempo", sentencia una misiva firmada por el AMPA del instituto.

Los padres afirman que una incidencia como esta "se veía venir", pues han sido "numerosos" los informes reenviados a la Administración educativa por parte del equipo directivo "alertando del estado crítico de las instalaciones". "Tanto el Consejo Escolar como el AMPA habían sido informados reiteradamente de la precariedad del edificio: tuberías obsoletas, bajantes en mal estado, instalación eléctrica deficiente, baños deteriorados, accesos inadecuados y problemas de iluminación", reclaman los padres y madres, que insisten en que este "cúmulo de carencias" dibuja "un escenario preocupante".

Gran Canaria, la isla con más incidencias

De estas, Gran Canaria ha sido la isla donde más colegios e instituos han reportado daños por Therese, tanto por el viento como por la lluvia. En total, en esta isla han sido 42 los centros afectados, destacando entre ellos, el CIFP Felo Monzón, de Las Palmas de Gran Canaria, que sufrió la caída de un muro perimetral; o el IES Agustín Millares Sall, en Telde, que sufrió la caída de vallado, fisuras y caída de cascotes. El IES Bañaderos, sufrió inundaciones y al CEIP Mariá Suárez Fiol, en Telde, se le rompió la puerta de acceso.