Los datos del machismo: una mujer, asesinada cada siete días

Una mujer asesinada cada semana por su pareja o expareja. Es el dato que el machismo dejó en España en 2025, recoge el Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja, publicado ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

La estadística señala que cada 7,4 días, un hombre pone fin a su novia, en una tendencia a la baja –especifica el documento– si se tiene en cuenta el 2003, año en que empezaron los registros, cuando el machismo mataba cada 6,3 días. El año pasado fueron asesinadas 49 mujeres –dos de ellas en Canarias–, cifra que eleva a 1.342 el número de feminicidios cometidos desde 2003. Y de ellas, 11 había denunciado a su agresor.

Canarias se sitúa como región con más asesinatos machistas desde 2003, con una tasa de 93,9 casos por millón de mujeres de 15 o más años, casi 27 puntos por encima de la media nacional. Solo superan a las Islas las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, con tasas de 168,0 y 96,0 muertes por millón de mujeres. Justo por debajo de Canarias aparecen Baleares, con 89,8 asesinatos desde 2003 por millón de mujeres; Andalucía, con 80,7; la Comunidad Valenciana, con 78,8; y Castilla-La Mancha, con 69,5.

El CGPJ indica que pese a que las mujeres asesinadas ascendieron con respecto a 2024 (una más), el promedio de feminicidios durante la segunda mitad de la serie histórica (2015-2025) es descendente. En ese periodo, la media de asesinatos machistas cometidos cada año fue de 51,8, mientras que en el periodo anterior, entre 2003 y 2014, fue de 64,3. Si se toma en consideración toda la serie histórica (2003-2025), el promedio anual se sitúa en 58,3 casos. Pero no quita magnitud a la lacra y recalca que hay que seguir perfeccionando las herramientas para proteger a las mujeres. A esto se suma que tres menores fueron víctimas de la violencia vicaria.

En cuanto a la violencia doméstica íntima –como se denominan los asesinatos de mujeres a sus novios–, solo un hombre fue asesinado. No se registraron crímenes causados por la violencia intragénero, la que se produje en parejas o exparejas del mismo sexo, sean hombres o mujeres.

La media de edad de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2025 fue de 47,3, casi tres años más alta que la media histórica: 44,4. En 2025, la víctima más joven tenía 19 años y la mayor, 86.

El informe del CGPJ revela que ocho de cada diez víctimas (39 de las 49, 80% del total), mantenía la convivencia con el agresor en el momento de la muerte, un porcentaje muy superior tanto al de 2024, que fue del 67,3%, como al de la serie histórica (2003-2025), situado en el 63%. Esto fue lo que ocurrió en los dos crímenes en el Archipiélago, cometidos ambos en Las Palmas de Gran Canaria. Las víctimas continuaban la relación y vivían con sus agresores. Uno de ellos, se suicidó. El otro huyó, pero fue detenido a los días.

La relación de parentesco más frecuente fue el vínculo matrimonial, presente en el 42,9% de los casos. El 83,7% de los homicidios fueron cometidos por la pareja actual. El autor del crimen fue el exmarido o expareja en el 16,3% de los casos.

Igualmente, refleja que cuatro de cada diez víctimas tenían hijos menores de edad, circunstancia que eleva a 39 el número de niños y niñas huérfanos tras el crimen de sus madres. El 67% de esos menores (27) eran hijos de los agresores, mientras que los 12 restantes nacieron de relaciones anteriores o posteriores de las víctimas.

El domicilio es el lugar en el que se produjeron el 89,1% de los crímenes machistas de 2025. El medio más utilizado en 2025 para cometer los crímenes machistas fue el arma blanca, mientras que el 15% de las víctimas fueron asfixiadas o estranguladas.

Julio se sitúa como el mes con más crímenes, con un 16,3%, no solo el año pasado, sino en toda la serie histórica. En cuanto al día de la semana, el 20,4% de las muertes ocurrieron un miércoles, mientras que en la serie histórica el día de la semana con mayor riesgo es el domingo, jornada que acumula una media de 10,6 muertes al año.

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El CGPJ señala que el perfil de los agresores se corresponde con el de un hombre mayor que la víctima en el 61,2% de los casos y de nacionalidad española en el 63,3%.