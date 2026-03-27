Canarias mantiene la alerta por desprendimientos tras el paso de la borrasca Therese

El Gobierno de Canarias mantiene activada la situación de alerta por riesgo de desprendimientos en varias islas tras el paso de la borrasca Therese, que durante la última semana ha dejado lluvias intensas y persistentes en el archipiélago.

Según los datos facilitados por el CECOES 112, se han registrado más de 450 incidentes relacionados principalmente con la caída de piedras, ramas y árboles, así como cortes de carreteras. Las incidencias se han concentrado especialmente en vías del interior y zonas de medianías de islas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Aunque las precipitaciones han remitido, las autoridades advierten de que los efectos del temporal continúan presentes, especialmente en terrenos inestables que pueden provocar nuevos desprendimientos en los próximos días.

Atención especial ante el aumento de desplazamientos

La situación coincide con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, lo que previsiblemente incrementará la movilidad en las carreteras del archipiélago. Por este motivo, la Dirección General de Emergencias insiste en la necesidad de extremar las precauciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por carreteras secundarias o zonas de interior, donde el riesgo es mayor debido a la orografía y a la acumulación de agua en el terreno.

Asimismo, se aconseja no acercarse a áreas donde ya se hayan producido desprendimientos y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de las autoridades locales e insulares.

Desprendimiento en la carretera de acceso a Tierra del Trigo en Los Silos por la borrasca Therese / El Día

Recomendaciones de seguridad para la población

Las autoridades han difundido una serie de pautas para reducir riesgos en este contexto:

No circular ni detenerse en carreteras bajo acantilados o taludes inestables , especialmente si presentan pendientes pronunciadas.

, especialmente si presentan pendientes pronunciadas. Evitar senderos en laderas escarpadas y barrancos, donde el terreno puede estar debilitado por las lluvias.

Permanecer atentos a posibles señales de alerta en viviendas cercanas a barrancos o laderas, como grietas o pequeños deslizamientos.

En caso de detectar cualquier situación de riesgo, se recuerda que se debe contactar de inmediato con el teléfono de emergencias 112.

Evolución de la situación meteorológica

En cuanto a la evolución del temporal, la Dirección General de Emergencias ha dado por finalizada la situación de emergencia por inundaciones en La Gomera, así como las distintas fases de alerta activadas en otras islas. También se ha desactivado la prealerta por tormentas.

No obstante, se mantiene la prealerta por lluvias en las islas occidentales y en Gran Canaria debido a restos de inestabilidad asociados a la borrasca Therese, aunque no se esperan precipitaciones significativas en los próximos días.

Riesgos persistentes tras las lluvias

A pesar de la mejora de las condiciones meteorológicas, los expertos recuerdan que los riesgos derivados de lluvias intensas pueden prolongarse en el tiempo, especialmente en terrenos volcánicos y zonas con fuertes pendientes, habituales en Canarias.

Por ello, las autoridades insisten en no bajar la guardia y seguir las recomendaciones oficiales, ya que la combinación de humedad acumulada y relieve abrupto puede favorecer nuevos desprendimientos incluso días después del episodio de lluvias.