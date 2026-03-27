Canarias y el Estado cerrarán el lunes las medidas para hacer frente a la crisis bélica

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, informó este viernes que el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán se dará a conocer el lunes tras el trabajo del fin de semana para completar todos los documentos técnicos, y ha precisado que contará con carácter retroactivo desde la aprobación del decreto en el Congreso, ayer jueves. Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha detallado que el vicepresidente, Manuel Domínguez, con su equipo y la Consejería de Hacienda estarán trabajando durante el fin de semana para el lunes presentar la hoja de ruta de las medidas, "que será algo muy similar" a lo presentado en el consejo asesor.

El presidente ha hecho hincapié en el posicionamiento unánime del consejo asesor y el respaldo de sindicatos y patronales y ha detallado que las medidas incluirán acciones que se aplicarán desde Canarias, como la devolución del 99,9% del impuesto a los transportistas. También ha hecho referencia a un principio de acuerdo por el cual se va a compensar a las islas, "porque al estar Canarias excluida de las medidas, ya que el IVA no afecta en Canarias, se nos va a transferir los recursos económicos al Gobierno de Canarias", ha precisado.

Finalmente, ha señalado que las medidas tendrán carácter retroactivo desde la fecha de aprobación del decreto en el Congreso, que estará vigente hasta el 30 de junio.