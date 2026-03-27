Buques rusos bajo vigilancia en Canarias: la Armada refuerza el control en aguas del Archipiélago

La Armada española ha desarrollado en los últimos días un operativo de vigilancia centrado en Canarias, donde ha realizado el seguimiento de un buque de la Federación Rusa durante más de 360 millas náuticas dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Archipiélago. El despliegue se llevó a cabo a través del Buque de Acción Marítima ‘Meteoro’, con base en Gran Canaria, que fue activado específicamente para localizar y monitorizar el tránsito de esta unidad naval en aguas canarias.

El comandante del ‘Meteoro’, Alejandro Fraga Pardo de Guevara, subrayó la relevancia de este tipo de misiones para la seguridad del territorio: “Es una satisfacción para la dotación contribuir a la disuasión colectiva en el Archipiélago, nuestra labor garantiza la integridad del territorio y previene conflictos mediante una presencia creíble en la mar”. Este tipo de operaciones refuerzan la vigilancia en un enclave estratégico como Canarias, clave en las rutas marítimas entre Europa, África y América.

El Agate, barco catalogado dentro de la 'flota fantasma' rusa, en una foto de archivo / Vesselfinder

Operativo coordinado en varios puntos estratégicos

De forma paralela al seguimiento en Canarias, la Armada también monitorizó el paso de otras unidades rusas en el mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. En este caso, el patrullero de altura ‘Vigía’, desplegado desde Cádiz, relevó al ‘Serviola’ en las tareas de seguimiento de buques que transitaban desde el Mediterráneo oriental hacia el Atlántico.

La Armada recuerda que el seguimiento de buques extranjeros es una labor habitual de las Fuerzas Armadas, que operan de forma continua para garantizar el control de los espacios marítimos de interés nacional. Estas actuaciones, desarrolladas conforme al derecho internacional, permiten anticipar riesgos, prevenir incidentes y asegurar el normal desarrollo de la actividad naval en zonas sensibles.

Control estratégico y respuesta rápida

Las misiones se enmarcan en la estructura del Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo el control del Mando de Operaciones (MOPS), lo que garantiza un seguimiento constante del entorno marítimo. Con este operativo, la Armada refuerza su presencia en Canarias y consolida su papel en la protección de los intereses estratégicos y la seguridad marítima del Archipiélago.