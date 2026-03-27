Las ayudas fiscales para Canarias por la guerra le costarán 60 millones al Estado

La compensación que recibirá la Comunidad Autónoma del Estado se centra en las medidas fiscales que ha aprobado el Gobierno central para el territorio peninsular, pero que no se pueden aplicar en Canarias porque aquí no hay IVA. Por ello el primero acuerdo que se ha cerrado entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central es que el Estado transferirá a las arcas autonómicas los fondos necesarios para aplicar las bonificaciones fiscales equivalentes a las que se realizan a la Península con efecto retroactivo desde que se aprobó el decreto ley, el pasado 20 de marzo, por el Consejo de Ministros y que estarán en vigor hasta el 30 de junio, prorrogables en el caso de que continúe el conflicto bélico en Irán y sus consecuencias económicas.

El Gobierno regional ha realizado una estimación del coste total de estas medidas fiscales hasta final de año por si después de junio se mantienen las bonificaciones del IVA. La primera aproximación realizada es de unos 60 millones de euros para cinco medidas ya pactadas: la rebaja fiscal temporal del IGIC del combustible al 0%; la devolución del 99,9% del impuesto sobre los carburantes a los transportistas y agricultores; el aumento del límite para eximir del IGIC a los autónomos hasta los 50.000 euros anuales; líneas de subvenciones directas y bonificación de la Seguridad Social para los sectores más afectados por la crisis, entre ellos el primario, y medidas relacionadas con el bono social energético y la generación eléctrica.

El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, indicó que con este primer paquete de medidas se pretende dar una respuesta "inmediata" a la crisis económica derivada del conflicto de Irán y que ya está provocando subidas de precios en los combustibles y su repercusión en los transportes, tanto de pasajeros como de mercancías. Para el Gabinete autonómico se ha producido un "cambio de enfoque" por parte del Ejecutivo central ya que las medidas fiscales puestas en marcha no tienen impacto en Canarias y solo había dos opciones: la compensación equivalente a las rebajas fiscales que se van a aplicar en la Península o que Canarias pudiera flexibilizar las reglas fiscales para endeudarse, con el fin de evitar detraer fondos del presupuesto autonómico.

Estas medidas son de aplicación inmediata pero el Ejecutivo autonómico negocia otras iniciativas, entre ellas la deflactación del IRPF en las rentas bajas y medias para aminorar el impacto de la subida de precios en las familias, prorrogar los plazos para invertir los fondos europeos Next Generation en proyecto de energías renovables para no perder la financiación o el aumento de la ficha del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y del Posei.

'Decreto Canarias'

Tanto Cabello como la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, remarcan que este acuerdo de efectos inmediatos es el primer paso para mantener una línea de negociación con el Estado en relación con el 'decreto Canarias'. La parlamentaria nacionalista advierte que el grupo de trabajo comprometido por el presidente Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de esta semana supone entrar también en la iniciativa planteada por la Comunidad Autónoma al Estado y que va más allá de la agenda canaria y entra en cuestiones incluidas en el Estatuto de Autonomía y en la actualización de las partidas que transfiere el Estado debido a que no hay presupuestos desde 2023. "En este grupo de trabajo vamos a plantear el contenido del 'decreto Canarias' en toda su extensión, tanto las cuestiones normativas como las de financiación, ese es el compromiso de Sánchez", asegura Valido. La principal novedad de este grupo de trabajo es que por parte del Ministerio de Hacienda entrará el equipo que forme el nuevo ministro que sustituye a María Jesús Montero, Arcadi España, que el Gobierno y CC ven con buenos ojos ya que ha sido un asiduo interlocutor con el Ejecutivo en los últimos años, sobre todo en relación con la crisis migratoria y la problemática de los menores no acompañados.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, afirmó este viernes que, independientemente de quién esté al frente del Gobierno de España, es necesario defender con firmeza los intereses de las islas y arrancarle las cosas "con uñas y dientes". Fernando Clavijo al ser preguntado por los cambios en el Ejecutivo español ha afirmado que "el Gobierno de España sigue siendo el Gobierno de España, y también lo digo, da igual quién esté, hay que arrancarle las cosas con uñas y dientes". Asimismo, ha señalado que, a lo largo de los años, Canarias ha podido mantener contacto con Arcadi España, que ha relevado a María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda, en asuntos migratorios. "Es una persona que ha sido consejero de Hacienda en Valencia, y la verdad es que es de trato afable y agradable", ha manifestado sobre el nuevo ministro. En relación con el acuerdo alcanzado, Clavijo precisó que el vicepresidente, Manuel Domínguez, con su equipo y Hacienda estarán trabajando durante el fin de semana para el lunes presentar la hoja de ruta de las medidas, "que será algo muy similar" a lo presentado en el consejo asesor. El presidente ha hecho hincapié en el posicionamiento unánime del consejo asesor y el respaldo de sindicatos y patronales y ha detallado que las medidas incluirán acciones que se aplicarán desde Canarias.