El 112 Canarias lanza en Semana Santa la campaña de prevención 'Haz un selfi con tu seguridad’ para reducir emergencias

El CECOES 112, dependiente del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha una campaña informativa con motivo de la Semana Santa bajo el lema ‘Haz un selfi con tu seguridad’. El objetivo principal es promover hábitos de autoprotección entre la ciudadanía y reducir el número de incidencias durante uno de los periodos con mayor movilidad del año.

La iniciativa se difunde a través de redes sociales como Instagram y X en el perfil @112canarias, donde se han publicado varios vídeos con consejos prácticos ofrecidos por profesionales del ámbito de la seguridad y las emergencias. Estas recomendaciones abordan situaciones habituales en estas fechas, como viajes, actividades al aire libre o estancias en zonas turísticas.

Enseñar a los menores a actuar en caso de emergencia

Uno de los aspectos destacados de la campaña es la educación en seguridad para menores. Desde la sala operativa del 112 se insiste en la importancia de que los niños sepan cómo actuar ante una situación de emergencia.

En este sentido, se recomienda enseñarles a llamar correctamente al teléfono 112, proporcionando información clara y sencilla sobre lo ocurrido, el lugar y las personas implicadas. Este tipo de aprendizaje puede resultar clave para agilizar la intervención de los servicios de emergencia en momentos críticos.

Consejos de seguridad ciudadana durante las vacaciones

La campaña también recoge recomendaciones de la Guardia Civil orientadas a prevenir delitos, especialmente en un periodo en el que muchas viviendas quedan vacías.

Entre las pautas más destacadas figuran no anunciar en redes sociales la ausencia del domicilio, así como mantener bajo vigilancia objetos personales como carteras o teléfonos móviles para evitar hurtos. Asimismo, se aconseja cerrar correctamente los vehículos y no dejar objetos de valor a la vista.

Estas medidas, sencillas pero efectivas, contribuyen a mejorar la seguridad tanto en entornos urbanos como en zonas turísticas.

Precauciones en playas y zonas costeras

Desde la Dirección General de Emergencias se hace especial hincapié en la seguridad en el litoral, uno de los espacios más frecuentados durante la Semana Santa.

Se recomienda consultar la previsión meteorológica antes de acudir a la playa y abandonar la zona si se activa alguna alerta por fenómenos costeros. También es fundamental respetar el sistema de banderas y seguir en todo momento las indicaciones del personal de socorrismo.

Recomendaciones para actividades en la naturaleza

En el caso de excursiones o rutas por el monte, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) recuerda la importancia de una planificación adecuada.

Antes de iniciar una ruta, se aconseja informarse sobre el estado del tiempo, elegir un recorrido acorde al nivel físico del grupo y comunicar el itinerario a familiares o amigos. Estas precauciones pueden facilitar una rápida actuación en caso de incidente.

Si se produce un accidente, las autoridades recomiendan mantener la calma, asistir a la persona herida en la medida de lo posible y contactar con el 112 siguiendo las indicaciones del personal especializado.

Más de 15.000 incidentes en la Semana Santa anterior

Los datos reflejan la relevancia de este tipo de campañas. Durante la Semana Santa de 2025, el 112 Canarias gestionó 15.280 incidentes en el archipiélago.

El ámbito sanitario concentró la mayor parte de la actividad, con 7.726 servicios (50,5%), seguido de la seguridad ciudadana con 4.817 casos (31,5%). También se registraron 1.338 accidentes o rescates terrestres (8,7%), 1.125 asistencias técnicas (7,3%), 235 incendios (1,5%) y 36 salvamentos marítimos (0,2%).

Por provincias, Las Palmas acumuló el 53,8% de las incidencias, con Gran Canaria a la cabeza, mientras que Santa Cruz de Tenerife registró el 46,1% restante, destacando la isla de Tenerife.

Importancia de la prevención

La campaña ‘Haz un selfi con tu seguridad’ pone el foco en la prevención como herramienta clave para reducir riesgos y mejorar la respuesta ante emergencias.

Desde el 112 Canarias se insiste en que pequeñas acciones, como planificar desplazamientos, seguir las recomendaciones oficiales o actuar con prudencia, pueden marcar la diferencia durante estas fechas de alta afluencia turística y movilidad en el archipiélago.