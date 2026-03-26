Natalia Bayona, directora de ONU Turismo: «El turismo debe tender a lo local, lo auténtico, a las raíces»

Viaja a Canarias para participar en una jornada que aborda los retos y oportunidades del turismo del futuro. ¿El complicado contexto internacional es el principal reto?

El turismo es turismo siempre y cuando haya seguridad y confianza. Una guerra y una tensión, independientemente del lugar del planeta en el que se genere, no trae nada bueno. En el corto plazo nuestro rol debería ser recuperar la confianza del turista a nivel global, porque el viajero tiene que sentir que está seguro y que no va a haber ningún riesgo. Además, como consecuencia de la guerra, va a haber un aumento del precio de los combustibles y eso hace que los billetes aéreos suban de precio, a lo que hay que sumar la inflación de los alimentos a nivel global. En el corto plazo el turismo podría descender durante un tiempo, pero también soy optimista y creo que, una vez se llegue a una negociación diplomática sobre el cese del fuego, los precios tenderán a bajar. Por lo menos de aquí al verano, que es el momento más importante para el turismo en Europa.

Tras la pandemia la gente se lanzó a viajar, ¿ocurrirá lo tras la guerra mismo? ¿Se recuperará rápido el sector?

El turismo es un sector muy resiliente y lo que también está claro es que de las crisis se generan oportunidades. Se pueden buscar nuevos mercados. Canarias es un caso excepcional y es un caso de éxito de promoción turística, pero hay que recordar también la cantidad de hispanoamericanos que viven en España y que no conocen la Canarias actual.

Ahí hay una oportunidad...

Claro, se podría generar una estrategia de promoción con Hispanoamérica para conocer, por ejemplo, las plataneras. A mucha gente le fascina el plátano, pero no sabe que el mejor plátano está en las Islas y que es un producto básico de exportación. También fortalecer la gastronomía, la artesanía, la manufactura, ayudar también a generar estrategias que permitan fortalecer el ecosistema de innovación y de tecnología para que nuevos emprendedores vengan a los centros de innovación canarios. Yo veo dentro de todo una oportunidad para fortalecer lo local, lo auténtico y para volver a las raíces.

Eso son oportunidades, ¿y qué retos tiene Canarias?

Lo de Canarias y Latinoamérica es una victoria temprana. Son tierras hermanas. Habría que empezar a trabajar con las embajadas, con las agencias de promoción turística de los países latinoamericanos en España. Gran parte del capital inversor que está llegando a España proviene de México Colombia, Venezuela, Chile, Perú y eso es importante porque volvemos al tema de conocer las raíces. Si tú quieres conocer la raíz de la historia española, sí o sí tienes que pasar por Cartagena de Indias, en Colombia. Y si tú quieres conocer parte de tus raíces como latinoamericano tienes que conocer Canarias.

¿Qué otras tareas pendientes tiene el sector turístico canario?

Otro reto es crear productos turísticos transversales que no solo estén vinculados a las playas, sino también a la agricultura, a la moda, al diseño, a la artesanía, etc. Porque hay turistas que están dispuestos a comprar mucho más y a pagar mucho más caro siempre y cuando exista una historia que contar, algo auténtico.

Los últimos años ha surgido un conato de turismofobia en la sociedad canaria porque el éxito de la actividad turística no acaba de mejorar la calidad de vida de los residentes. ¿Cómo se combate esta situación?

No hay una fórmula mágica para dar resultado a esto. La tensión es global. Cuando uno habla de sostenibilidad, no solamente es económica o medioambiental. La sostenibilidad social es quizás la clave de todo lo que está ocurriendo y mi consejo aquí es la gobernanza para tomar las mejores decisiones. Hay que reunir al sector público, al sector privado, a las universidades y también a representantes de los residentes. Hay ciudades que han decidido que sean las comunidades de vecinos las que decidan si quieren rentas cortas o alquileres temporales en el edificio. Hay otras ciudades que han limitado el número de días o semanas que se puede rentar. Y ejemplos como el de Nueva York donde cancelaron todo tipo alquileres turísticos porque no necesitan este tipo de modelos. Existen múltiples soluciones, lo importante es la creación de un centro de gobernanza que esté monitoreando a todos los actores y cuyo resultado sea un balance que genere ganancias económicas, pero también ganancias sociales para el bienestar de la población.

¿Una mala gestión del fenómeno puede acabar dañando la imagen de un destino como Canarias?

Sí, más allá de la turismofobia, creo que la clave de todo esto es la autenticidad, los valores y lo local. Eso no se puede perder, da igual si uno recibe 100 millones de turistas o uno. Si la estrategia de un destino va enfocada a la preservación de lo local, a la preservación de lo auténtico y a la preservación de sus valores, nunca va a tener problemas. Canarias es un destino absolutamente distinto a cualquier otra isla mediterránea o del Caribe o del Pacífico y creo que esa es la base, que el desarrollo y la estrategia turística vaya en concordancia con los valores que tienen las Islas.

¿Cómo puede convivir la idea de recibir casi 18 millones del turista con mantener la autenticidad y lo local? ¿Hay que poner límites a la cantidad?

Hay que fijarse en la calidad, calidad por encima de cualquier otra cosa. Hoy leía en el periódico una frase que me fascinó que dice que el nuevo lujo es el arte de hacer todo a mano. Es preferible hacer tres cosas muy bien hechas que tres millones a medias. Calidad tiene que ser lo que prime por encima de cualquier otro modelo.

¿Qué papel tiene la innovación en la evolución de los destinos? ¿Y la Inteligencia Artificial?

El turismo es el sector económico más humano de todos. Muy difícilmente el sector va a ser reemplazado por la Inteligencia Artificial. Esta no es la primera vez que hay eras de tecnología dando vueltas. Hoy la IA se usa para el análisis de datos, para predecir la capacidad de carga, mejorar los precios de un destino y para revisar cuál es el momento clave para dejar de vender una entrada. El 98% de los turistas usan la IA para buscar nuevos destinos. Es una herramienta que llega para quedarse. De ahí la necesidad de las empresas de contratar a gente que sepa de IA, pero jamás una sonrisa canaria de un guía turístico va a ser reemplazada por un robot.

Noticias relacionadas

¿La educación digital es una asignatura pendiente?

Falta mucho trabajo por hacer. No en Canarias, a nivel mundial el turismo es un gran empleador de jóvenes. Pero el 50% de los jóvenes que trabajan en turismo solo tienen educación básica, educación secundaria. De ahí el problema de los salarios, el problema de sostener a los trabajadores en el sector. Todo lo que se haga a nivel turístico se debe vincular a la educación y al desarrollo de capacidades.