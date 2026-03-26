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La Gomera mantiene la emergencia por inundaciones mientras decaen las alertas en el resto de Canarias

El Gobierno mantiene activa la emergencia en La Gomera por las escorrentías que siguen bajando tras las lluvias acumuladas, aunque desactiva desde las 10.00 horas las alertas en el resto de Canarias

Carreteras cortadas en La Gomera.

Carreteras cortadas en La Gomera. / Imagen cedida por el Cabildo de La Gomera

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

La situación meteorológica en Canarias entra este jueves en una nueva fase. Tras varios días marcados por la inestabilidad asociada a la borrasca Therese, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decidido mantener la emergencia por riesgo de inundaciones en La Gomera, mientras que en el resto de las islas decaen las situaciones de emergencia, alerta y prealerta desde las 10.00 horas. La decisión se ha adoptado a partir de la información aportada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Canarias (PEINCA).

Por qué La Gomera sigue en emergencia

La clave para entender que La Gomera permanezca en emergencia está en las escorrentías que continúan registrándose en la isla. Según la información facilitada, esos arrastres de agua siguen siendo importantes como consecuencia de los altos volúmenes de precipitación acumulados durante la jornada del miércoles. Es decir, aunque la atmósfera empieza a estabilizarse, el terreno aún sigue drenando el agua caída y eso mantiene el riesgo en barrancos, cauces y puntos especialmente sensibles.

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