La fuerte demanda redirige el turismo de cruceros a Canarias

Los cruceros tienen la condición ventajosa de ‘hoteles’ del mar y se pueden desplazar allí donde está la demanda. Tras el inicio de la guerra a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, los puertos del Archipiélago han percibido el interés de las navieras por atracar en sus puertos. Por una parte aquellas compañías que ya trabajaban en Canarias han solicitado venir en fechas que no tenían previstas y otras que de normal no contaban con las Islas en su itinerario han apostado por cambiar su ruta y dirigirse a puertos «seguros», según se refirió la presidenta de la Autoridad Portuaria Beatriz Calzada. Por el contrario, las propias compañías descartan la guerra como el motivo de su cambio de ruta, ya que este estaba previsto desde antes del comienzo del conflicto, y se enfocan en la potente demanda e interés que existe en las Islas.

El número de pasajeros que ha elegido el Atlántico, y en concreto Canarias, para disfrutar de unos días de desconexión y de no saber nada más que el horario del bufé libre y de las visitas en las principales capitales isleñas no ha frenado su ritmo ascendente. Antes de que la pandemia de 2020 diera un frenazo al sector turístico fueron un total de 2,5 millones los turistas que hicieron una parada por varios o, al menos, alguno de los ocho puertos que reciben cruceros en el Archipiélago, según datos del Instituto Canario de Estadística (Istac). Pero si se compara con el dato actual, el crecimiento no solo ha superado al que se registró en 2019, sino que casi lo duplica con un alza del 45,9%. En total el Instituto contabilizó unas 3,7 millones de personas.

El crecimiento con respecto al ejercicio anterior fue algo más reservado, de un 16,5%, aunque sigue mostrando una tendencia positiva. No obstante, la autoridad portuaria achaca el aumento que se estima para la temporada de invierno 2026-2027 a la guerra en Irán. «Debido a los últimos incidentes internacionales hay una clara demanda por los puertos que están alejados de la zona del Mediterráneo Oriental o fuera de la zona del Golfo Pérsico», aseguró el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana.

Es cierto que el conflicto ya se ha comenzado a notar en el bolsillo de los canarios que se acercan a las gasolineras a repostar: el precio se ha incrementado más de un 15% en menos de un mes. A ello se suma el anuncio del cierre de la industria del crudo catarí, que ha provocado que el precio del gas se dispare incluso más que el del carburante.

El conflicto también estuvo presente en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), uno de los encuentros marcados en el calendario del sector y que reunió a empresarios y turoperadores alemanes. En la cita la mirada precavida estuvo puesta en un Oriente Próximo que no solo podría encarecer la cadena de suministro del turismo –combustible, transporte, alimentos–, sino que podría desviar la demanda de turistas hacia destinos más seguros como el caso canario.

Empresas de navieras como MSC aseguran que los cambios de ruta hacia las Islas se deben a la mayor demanda

No obstante, cuando se cumplen 27 días desde el inicio de la guerra las predicciones sobre una temporada de invierno a la que todavía le quedan ocho meses son aun poco fiables. Por su parte, la empresa de cruceros MSC, con fuerte presencia en las Islas, descarta la guerra que inició EEUU e Israel como el motivo de la cancelación de su oferta cerca del país persa. El foco, en cambio, lo pone en la potente demanda en Canarias. El desglose de los barcos que han atracado en los puertos isleños, de la mano de esta compañía, dejan ver una tendencia que aumenta por temporadas. En los meses de invierno de 2024-2025 la naviera tenía una capacidad máxima de 2.679 pasajeros. Hoy ese volumen de turistas se ha casi duplicado y el buque para los meses de noviembre a marzo de 2026-2027 tiene unas dimensiones que permiten albergar a un máximo de 4.363 personas.

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Prueba de este crecimiento en el sector turístico del mar son las inversiones que se han hecho en materia de cruceros. Sin ir más lejos el pasado 19 de marzo se inauguró en la capital grancanaria una nueva terminal, la mayor de Europa. Con ella se permite el atraque simultáneo de cuatro navieras, aunque el puerto de Santa Cruz de Tenerife ya supera esta capacidad con la experiencia de que seis cruceros han atracado al mismo tiempo en sus instalaciones. Es decir, la capacidad aumenta de acuerdo a la demanda de turistas que apuestan por un modelo turístico altamente diferenciado del resto.