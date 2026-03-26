Ecoener se adjudica 200 MW en la mayor subasta eléctrica de Guatemala

Ecoener ha resultado adjudicataria de dos contratos de suministro (PPA) a 15 años que harán posible la construcción de las plantas de Cocales, de 140 MWp, y La Hulera, de 60 MWp, reforzando así su liderazgo en tecnología fotovoltaica en el país centroamericano. Los contratos de PPA se han logrado en la mayor subasta eléctrica de la historia de Guatemala. El inicio de la operación comercial está previsto para 2028.

Las dos plantas fotovoltaicas serán las primeras en Guatemala en incorporar almacenamiento. Cocales contará con un sistema BESS de 20 MW de potencia y 80 MWh de capacidad, mientras que La Hulera integrará otro de 10 MW de potencia y 40 MWh de capacidad.

“Esta adjudicación confirma la solidez del posicionamiento internacional de Ecoener y nuestra capacidad para competir con éxito en procesos altamente competitivos. Además, supone un paso relevante en la incorporación de soluciones de almacenamiento que aportan mayor eficiencia operativa y valor a largo plazo a la compañía, así como estabilidad al sistema eléctrico”, señala Luis de Valdivia, presidente de Ecoener.

Nueva fase de expansión

Con la entrada en operación de estas plantas, Ecoener alcanzará 362 MW en Guatemala, un mercado clave en el plan de crecimiento internacional de la compañía basado en el desarrollo de proyectos en geografías con marcos regulatorios estables y de alta demanda de nueva capacidad de generación.

Ecoener ha iniciado una nueva fase de expansión después de lograr en 2025 el mayor incremento de capacidad de su historia con 253 MW nuevos en operación, hasta alcanzar los 680 MW. El objetivo es seguir ampliando la potencia instalada, reforzar los ingresos estables e impulsar la rentabilidad. Con los proyectos en construcción, la capacidad total de Ecoener asciende a 815 MW.

Proceso internacional

La adjudicación se produce tras un proceso internacional que recibió 51 ofertas técnicas por aproximadamente 4.700 MW de capacidad instalada en el marco del Plan de Expansión de Generación del Gobierno de Guatemala, destinado a cubrir el crecimiento de la demanda nacional e impulsar la independencia energética del país.

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Acerca de Ecoener

Ecoener es una multinacional española especializada en energías renovables con 37 años de experiencia en el desarrollo de proyectos que buscan una perfecta integración ambiental y social y generar un impacto positivo en las comunidades. Desde un enfoque industrial, controla todas las fases del negocio, desde la promoción y diseño a la construcción y gestión de centrales hidroeléctricas, parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, así como proyectos de almacenamiento. Tiene presencia en doce países de Europa y América a través de sus proyectos en operación y construcción y las oficinas de desarrollo de negocio.