Cristina Valido vota a favor del decreto anticrisis tras el compromiso del Estado de compensar a Canarias
El Gobierno central aceptó la fórmula de compensación solicitada por Canarias para cubrir los fondos de las medidas que no pueden aplicarse en el archipiélago, según las negociaciones
La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, votará a favor del decreto anticrisis del Gobierno central tras las negociaciones de última hora entre el Ejecutivo de Sánchez y el Gobierno regional. La fórmula de la compensación reclamada por Canarias ha sido aceptada por el Estado con el fin de cubrir los fondos de las medidas que no pueden aplicarse en Canarias. El grupo de trabajo comprometido ayer en el Congreso por el presidente Pedro Sánchez cerrará la próxima semana las cantidades a aportar por el Gobierno central para compensar a Canarias.
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han negociado en Madrid los detalles de las medidas de compensación, que se irán concretando durante el fin de semana para terminarlas de cerrar el lunes. "Canarias contará con medidas específicas del Estado para hacer frente a la subida de precios provocada por la guerra en Irán. He cerrado con el Gobierno de España la financiación, vía compensación, de este paquete para proteger a nuestras islas", indicó Clavijo en un tuit en X acompañado de una foto en la que se le ve reunido con Torres.
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