Un centenar de vecinos de Valle Gran Rey sufren problemas de abastecimiento de agua tras la borrasca Therese

Un centenar de vecinos de la localidad gomera de Valle Gran Rey sufren problemas de abastecimiento de agua potable. El servicio no se ha cortado, pero los daños ocasionados en unas tuberías que se doblaron por los movimientos de tierra y la filtración de residuos no recomiendan su consumo hasta que se subsanen las averías. Esa es una de las incidencias más significativas que se han anotado en el inventario de destrozos que ha solicitado el Cabildo de La Gomera a los ayuntamientos castigados por los efectos de la borrasca Therese.

El informe de desperfectos no va a estar acabado hasta la próxima semana, pero el Gobierno de Canarias, institución insular y Ayuntamiento de Valle Gran Rey trabajan en equipo para rastrear las principales actuaciones que se tienen que ejecutar por la vía de emergencia en la vertiente de la Isla más perjudicada. Hoy se organizó un dispositivo especial formado por setenta personas (Unidad Militar de Emergencia, Policía Autonómica Canaria y Protección Civil) para reforzar a los recursos del Cabildo y ayuntamientos.

La UME regresa a su base de LosRodeos tras emplearse a fondo en las zonas inundadas de La Gomera y se reclaman «obras de emergencia»

A primera hora de la tarde los integrantes de la UME completaron las tareas asignadas y regresaron a las instalaciones de Los Rodeos (La Laguna). Una de las medidas iniciales que se tomaron fue reabrir el tramo de la GM-1 entre Arure y Valle Gran Rey. La que aún permanece cerrada es la carretera El Rejo (CV-14) y tampoco se han abierto la red insular de senderos, las pistas forestales y las zonas recreativas del Parque Nacional de Garajonay.

Inventario a pie de calle

El viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos José Lorenzo, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y el alcalde de Valle Gran Rey, Borja Barroso, recorrieron a pie las zonas que se inundaron el miércoles. Hoy tampoco habrá actividad presencial en los centros educativos de la Isla [el modo telemático se va a aplicar en el sistema de enseñanza que lo permita], se va a recuperar la agenda del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y GuaguaGomera ha emitido una información en la que se indica que el itinerario de la Línea 6 [Valle Gran Rey - Aeropuerto de Alajeró] sigue suspendido hasta nuevo aviso.

Casimiro Curbelo, en el centro de la imagen, conversa con Marcos José Lorenzo, durante la visita a las zonas afectadas de Valle Gran Rey. / E.D.

Tampoco es posible la conexión entre Erques y Erquitos (Vallehermoso) por un doble derrumbe de una vía que mantiene aisladas a 15 personas por su propia voluntad. La reapertura de esta carretera no va a ser posible antes de cuatro meses: se trata de una infraestructura municipal que recientemente recibió dos partidas presupuestarias procedentes de los fondos insulares, una de 800.000 euros y otra de dos millones, para obras de mejoras y mantenimiento.

«Hay puntos de Valle Gran Rey, como la Avenida Marítima, que siguen cerrados y en los que vamos a actuar a partir de una declaración de emergencia para su reacondicionamiento», precisó Curbelo en relación a otros enclaves muy dañados como El Hornillo y La Playa. El presidente insular elevó el tono en el instante de recomendar «cautela» a los vecinos ante la posibilidad de que en los próximos días se puedan producir derrumbes.

"Hay puntos de Valle Gran Rey, como la Avenida Marítima, que siguen cerrados y en los que vamos a actuar a partir de una declaración de emergencia para su reacondicionamiento" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Borja Barroso, por su parte, dijo que Valle Gran Rey ha tenido graves daños en las zonas de desembocadura de los barrancos, en el rompeolas y en el firme de la calzada, por lo que reclamó «brevedad» para que Gobierno de Canarias, Cabildo y Estado «unan sus fuerzas» de cara a una pronta recuperación. En el paseo marítimo ya se han abierto unos caminos alternativos y se limpiaron vías en las cañadas de El Entullo y El Hornillo. Para Marcos José Lorenzo, lo importante ha sido que en medio de un escenario bastante complicado «no se han registrado víctimas».

El Cabildo de La Gomera rebajó ayer el Plan de Emergencia Insular (Pein) a alerta y mantiene la aplicación de medidas que eviten poner en riesgo a la población. «Dentro de unos días trasladaremos la evaluación final al Gobierno de Canarias y al Estado», avanzó Curbelo antes de matizar que «sería conveniente revisar el sistema de activación del nivel 2 para disponer de más medios ante una emergencia».