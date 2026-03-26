Canarias es la comunidad autónoma con la tasa más alta de asesinatos machistas desde 2003

Canarias es la comunidad autónoma con la tasa más alta de asesinatos machistas desde que comenzaron los registros en 2003, si se comparan los datos en términos relativos. Así lo reflejan las cifras difundidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúan al Archipiélago en 93,9 casos por millón de mujeres de 15 o más años, casi 27 puntos por encima de la media nacional. En el conjunto del Estado, solo las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta presentan una tasa superior, con 168,0 y 96,0, respectivamente.

Por detrás de Canarias aparecen Baleares, con 89,8 asesinatos por millón; Andalucía, con 80,7; la Comunidad Valenciana, con 78,8; y Castilla-La Mancha, con 69,5. En el extremo opuesto de la tabla figuran Extremadura (34,6), País Vasco (44,6), Cantabria (46,5) y la Comunidad de Madrid (49,8). El dato vuelve a situar a Canarias en el centro del debate sobre la violencia de género y sobre la necesidad de reforzar tanto la prevención como la protección institucional.

El CGPJ cifra en 49 las mujeres asesinadas en 2025

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ sitúa en 49 las mujeres asesinadas en 2025 en el ámbito de la pareja o expareja. Esa cifra coincide con la registrada en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, y se mantiene como la más baja de toda la serie histórica iniciada en 2003, aunque sigue dejando un balance estremecedor: un asesinato cada 7,4 días, según los datos recogidos en la nota. El propio CGPJ mantiene en su portal los informes anuales sobre víctimas mortales y los principales indicadores del Observatorio.

El informe citado por el CGPJ añade un matiz relevante: el promedio anual entre 2003 y 2025 se sitúa en 58,3 casos al año, pero al dividir la serie en dos etapas se aprecia una diferencia clara. Entre 2003 y 2014, la media fue de 65 asesinatos al año; entre 2014 y 2025, bajó a 52,4. El Observatorio interpreta esa reducción como un indicio del efecto de la consolidación y mejora de las políticas públicas, aunque insiste en que el problema sigue afectando a toda la sociedad con independencia de la edad, la nacionalidad o el nivel de estudios.

La diferencia con la estadística de la Delegación del Gobierno

La nota también señala que el balance del CGPJ suma un feminicidio más que la estadística oficial de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para 2025, que recoge 48 víctimas mortales en su ficha de cierre del año. La Delegación mantiene además actualizado el acumulado histórico y sitúa en 1.357 el total de víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero de 2003 hasta la última actualización disponible en marzo de 2026.

El perfil de las víctimas y de los agresores en 2025

Según la información difundida, el perfil medio de las mujeres asesinadas en 2025 fue el de una víctima de 47,3 años, mayoritariamente española (57,1 %) y que en un 80 % de los casos convivía con su agresor. Ese porcentaje de convivencia es más alto que el de 2024 (67,3 %) y también superior al promedio de toda la serie histórica desde 2003 (63 %). Además, en el 89,1 % de los casos el crimen se produjo en un domicilio, ya fuera compartido o perteneciente a una de las dos personas implicadas.

En cuanto a las víctimas extranjeras asesinadas, la mayor parte procedía de América (76,2 %), seguida de África (14,3 %) y Europa (9,5 %). Los agresores tenían una edad media de 49,4 años; en un 63,3 % de los casos eran españoles y en el 61,2 % fueron detenidos. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor 86; entre los agresores, el más joven tenía 21 y el mayor 90.

Denuncias previas, medidas de protección y violencia vicaria

El informe del CGPJ recoge que 11 de las 49 víctimas de 2025, un 22,4 %, habían presentado denuncia previa contra su agresor. La cifra es inferior a la de 2024 (30,6 %) y también al promedio histórico (25,8 %). De esas 11 mujeres, siete seguían conviviendo con él cuando fueron asesinadas. El Observatorio añade que cuatro víctimas tenían una medida de alejamiento en vigor.

El documento dedica además un apartado a la violencia vicaria. Según el CGPJ, tres menores fueron asesinados en 2025, y hasta el 31 de enero de 2026 el total de menores asesinados desde 2003 por sus padres o por parejas o exparejas de sus madres ascendía a 65, a los que se suman tres más en el arranque de 2026. Los tres menores asesinados en 2025 eran dos niñas y un niño, con una edad media de 6,7 años.