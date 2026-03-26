El Cabildo rebaja el PEIN a alerta y mantiene la aplicación de medidas preventivas

El Cabildo de La Gomera rebaja el Plan de Emergencias Insular a alerta y mantiene la aplicación de medidas preventivas. La Institución insular mantiene operativos todos los servicios de emergencias y protección civil, coordinado a través del Cecopin, así como el operativo de conservación y mantenimiento de carreteras. Continúa vigente el cierre de la carretera de El Rejo (CV-14), de la red insular de senderos, pistas forestales, y zonas recreativas, además de los pertenecientes al Parque Nacional de Garajonay.

Desde el Cabildo se pide a la población precaución a la hora de realizar desplazamientos por las carreteras de la Isla, debido al riesgo de desprendimientos y presencia de materiales en la calzada. Se ruega evitar desplazamientos innecesarios y zonas donde puedan producirse desprendimientos y caídas de ramas. Además de extremar la precaución en el litoral costero.

El Cabildo recuerda la importancia de mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales de la Corporación y del 112 Canarias. Ante cualquier incidencia, se debe contactar con el 112 o con el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) en el teléfono 922 14 15 01.

Otras consideraciones

Se informa de la reapertura la GM-1 entre Arure y Valle Gran Rey tras el cierre preventivo realizado por las fuertes precipitaciones que se registraron en la zona por el paso de Therese. La circulación se debe realizar con precaución ante la posibilidad de que se registren desprendimientos en todo el trazado. Por este motivo, se mantiene en la zona un operativo de vigilancia y limpieza con el objetivo de actuar de inmediato.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, con el fin de evitar desplazamientos de la comunidad educativa, ha informado de la suspensión de la actividad lectiva presencial en toda la Isla para este viernes: se aplicará el modo telemático en aquellas enseñanzas que así lo permitan

Por otro lado, la carretera CV-11, que une la zona de Paredes con el casco de Alajeró, continúa cortada hasta que se garanticen las condiciones y medidas de seguridad para el tránsito de vehículos por la vía.

Mañana no hay clases

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, con el fin de evitar desplazamientos de la comunidad educativa, ha informado de la suspensión de la actividad lectiva presencial en toda la isla para este viernes, 27 de marzo. Se aplicará el modo telemático en aquellas enseñanzas que así lo permitan.

Se reanuda el Transporte Sanitario No Urgente

La actividad del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se reanuda mañana viernes, 27 de marzo, tras la suspensión acordada en la tarde del miércoles por las intensas precipitaciones que llevaron a la declaración de la emergencia por inundaciones pluviales en la isla.

GuaguaGomera mantiene suspendida varias líneas

La empresa pública de transporte de viajeros por carretera, GuaguaGomera, ha notificado la suspensión, hasta nuevo aviso, del itinerario de la Línea 6, que une el municipio de Valle Gran Rey con el Aeropuerto de la isla.

Casimiro Curbelo, en el centro de la imagen, atiende las indicaciones de un técnico en una visita a una zona con desperfectos. / E.D.

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Gomera, y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey evaluaron este jueves el impacto de la borrasca Therese en el municipio. Todas las administraciones coordinan conjuntamente la evaluación técnica de daños y las medidas para la recuperación de las infraestructuras afectadas.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, recordó que la borrasca Therese ha dejado lluvias muy intensas y numerosas incidencias en la Isla, "especialmente a partir del mediodía de ayer, lo que motivó la solicitud del nivel 2 de emergencia y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que trabajó junto a medios locales e insulares en la recuperación de las zonas afectadas".

Curbelo explicó que distintos puntos de Valle Gran Rey, como la Avenida Marítima, resultaron gravemente dañadas y obligaron a declarar la emergencia para su reacondicionamiento, al igual que otros puntos del municipio, como El Hornillo y La Playa. También detalló daños en cañadas desbordadas, viviendas y accesos en distintas zonas, así como afecciones importantes en Alajeró, especialmente en las carreteras GM-1 y CV-11. También subrayó la colaboración “de Fred. Olsen en el traslado de personas vía marítima y en el despliegue de la UME, así como los trabajos para restablecer accesos en núcleos como Erque y Erquito”.

El presidente insular explicó que se están evaluando los daños en toda la isla en coordinación con ayuntamientos, resaltando la cooperación institucional y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía ante un fenómeno meteorológico de gran intensidad, sin que se produjeran daños personales. Por estos motivos, Curbelo informó que esta evaluación global de daños será trasladada al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España, y planteó la necesidad de revisar el sistema de activación del nivel 2 para disponer de más medios.

Graves daños en Valle Gran Rey

Por su parte, el alcalde de Valle Gran Rey, Borja Barroso, indicó que el municipio ha sufrido graves daños en la desembocadura del barranco, donde el rompeolas y el firme han colapsado. En este contexto, informó que se trabaja para declarar la emergencia y acelerar una intervención compleja que requerirá coordinación entre Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, Estado, Costas y Cabildo”.

Asimismo, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que ya se está actuando para garantizar la seguridad y que, aunque la Avenida Marítima permanece cerrada por inestabilidad, existen vías alternativas operativas. "Además, continúan los trabajos de restablecimiento en varios puntos del municipio, como las cañadas de El Entullo y El Hornillo, con la participación de la UME, personal del Cabildo y recursos municipales", añadió.

Barroso puso en valor la amplia colaboración institucional y subrayó que, pese a la magnitud de los daños materiales, "no hay daños personales, lo que se considera prioritario. No hay personas aisladas, aunque sí accesos a viviendas afectados, que están siendo atendidos".

El viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos José Lorenzo, explicó que el primer paso dado ha sido priorizar la atención a la emergencia y la seguridad de las personas, "manteniendo activado el Peinca para movilizar recursos autonómicos en coordinación con otras administraciones, especialmente en Valle Gran Rey y Alajeró, ambos gravemente afectados". Así, señaló que ha sido necesario realizar una evaluación detallada de los daños, "especialmente en infraestructuras complejas donde intervienen factores técnicos que deben estudiarse antes de actuar, lo que impide fijar plazos concretos para su solución, pese a su importancia estratégica".

"Mantenemos activo el Peinca para movilizar recursos autonómicos en coordinación con otras administraciones, especialmente en Valle Gran Rey y Alajeró, ambos gravemente afectados". Marcos José Lorenzo — Viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias

León indicó que "aunque inicialmente la borrasca fue más predecible, su evolución final generó acumulaciones muy intensas de lluvia, difíciles de anticipar con exactitud, especialmente por la orografía de las Islas". Debido a ello, destacó la rápida reacción de las administraciones desde el primer aviso, "centrada en proteger a la población, evacuando zonas de riesgo y evitando desplazamientos peligrosos".

El viceconsejero hizo hincapié en el uso del sistema de alertas móviles ES-ALERT para avisar de forma inmediata a la población de Valle Gran Rey, "extendiéndolo posteriormente a Alajeró y al conjunto de la Isla, con el objetivo de minimizar riesgos mediante información rápida y coordinación". Asimismo, resaltó la activación del nivel 2 de emergencia, solicitada por el Cabildo, que permitió el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias.

Finalmente, puso en valor la coordinación entre administraciones y el esfuerzo logístico realizado para garantizar que recursos como la UME llegaran con rapidez, defendiendo que "esta actuación demostró la cohesión territorial y la igualdad en la atención a todos los ciudadanos, independientemente de la Isla en la que se encuentren".