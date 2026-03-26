La borrasca Therese deja en Canarias lluvias diez veces superiores a lo habitual en marzo

La borrasca Therese dejó en Canarias acumulados de lluvia que llegaron a multiplicar por más de diez las precipitaciones habituales de todo el mes de marzo en varios puntos del Archipiélago, según ha informado la Consejería de Transición Ecológica y Energía a partir de los datos recogidos por su red de estaciones meteorológicas.

Durante el episodio, que afectó a Canarias entre el 17 y el 25 de marzo, se alcanzaron registros especialmente altos en La Palma, donde la estación de El Reventón, en Puntagorda, acumuló 474 litros por metro cuadrado. También destacan los 394 litros en Breña Baja, los 380,3 litros en Tigalate, también en La Palma, los 277,4 litros en La Frontera, en El Hierro, y los 260,3 litros en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria.

Según la Consejería, en algunos de estos puntos los datos equivalen a más de diez veces la lluvia media de todo marzo, lo que refleja la magnitud del fenómeno que ha dejado la borrasca Therese en las islas.

Uno de los momentos más intensos del temporal se produjo el 24 de marzo, cuando se registraron hasta 182,3 litros por metro cuadrado en un solo día en La Palma. Además, varias estaciones de Tenerife y Gran Canaria superaron también los 100 litros en una jornada.

En cuanto al viento, la borrasca dejó rachas máximas de hasta 111 kilómetros por hora en estaciones como Malpaso, en El Hierro, y Santa Cruz de La Palma, además de valores superiores a los 100 kilómetros por hora en diferentes puntos de Tenerife y Gran Canaria.

La distribución de las lluvias muestra una mayor incidencia en las islas occidentales y en zonas de medianías y cumbre, donde el relieve actúa como factor intensificador, un comportamiento característico de los episodios de inestabilidad en Canarias, aunque en esta ocasión con una intensidad especialmente destacada, según subraya Transición Ecológica.

El consejero del área, Mariano Hernández Zapata, ha señalado que episodios como el de la borrasca Therese reflejan la "creciente intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de contar con herramientas de seguimiento y análisis cada vez más precisas".

Además, desde el Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental se insiste en la importancia de disponer de sistemas de observación y monitorización que "permitan analizar con detalle estos episodios, reforzar la coordinación entre administraciones y mejorar la capacidad de adaptación del Archipiélago".