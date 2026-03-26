Binter Canarias conectará Logroño con Gran Canaria con billete único y conexión con otras islas

La oferta de condiciones operativas y conectividad realizada por Binter Canarias, a través de la empresa Gestión Aeronáutica Integral Canaria S.L, incluye conexión directa entre el Aeropuerto Logroño-Agoncillo y el Aeropuerto de Gran Canaria, así como enlace, mediante billete único, facturación directa del equipaje hasta el destino final y protección en conexión, con el resto de terminales aeroportuarias del archipiélago canario (Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna; Tenerife Sur; Lanzarote-Aeropuerto César Manrique; La Palma; Fuerteventura, El Hierro y La Gomera).

La licitadora ha ofertado un total de 31 frecuencias (cada frecuencia equivale a dos trayectos) y garantiza la puesta a disposición de 8.184 asientos anuales, en el periodo comprendido entre los meses de junio y septiembre, cuando se prestará el servicio. Esta propuesta supera en 5 frecuencias y en 1.424 asientos los requisitos mínimos requeridos (26 frecuencias y 6.760 asientos) para optar a la adjudicación.

Estos datos aparecen en el informe de valoración de la oferta recibida dentro del procedimiento de licitación de la nueva ruta aérea entre La Rioja y Canarias, que ha sido publicado hoy, día 26, en el Portal de Contratación del Gobierno de La Rioja.

El Ejecutivo riojano ha impulsado esta licitación con el objetivo de mejorar la conectividad de los riojanos con uno de los principales destinos de sol y playa de nuestro país, así como permitir la llegada de turistas internacionales y canarios a la Comunidad para beneficiar a nuestro sector turístico, hostelero y comercial.

El pliego establece que el contrato con la adjudicataria tendrá dos años de duración, que serán prorrogables por dos más, hasta un máximo de cuatro. Por otro lado, la oferta económica de la licitadora asciende a 538.450 euros. Las aeronaves disponen de una capacidad mínima de 132 plazas por trayecto, dos más de lo requerido.

Gran Canaria, mejor aeropuerto europeo

El contrato incluye la realización de acciones de patrocinio para incrementar el posicionamiento, notoriedad y reconocimiento de la marca turística La Rioja en el mercado de las Islas Canarias, mediante soportes publicitarios y acciones promocionales vinculadas al entorno del viaje aéreo, aprovechando la capacidad de difusión, impacto y segmentación que ofrece la actividad de la aerolínea adjudicataria.

El Aeropuerto de Gran Canaria ha sido reconocido durante el pasado mes de febrero por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) como 'Mejor Aeropuerto Europeo', en la categoría de entre 15 y 25 millones de pasajeros, por su compromiso con la mejora de la experiencia al pasajero en sus instalaciones.

Este premio es especialmente relevante ya que son los pasajeros quienes lo determinan a través de sus valoraciones en las encuestas ASQ (Airport Service Quality) que se realizan en persona en todos los aeropuertos del mundo.

Operación con Vueling

Vueling Airlines estrena mañana sus operaciones regulares en Agoncillo Mañana, viernes día 27, comenzarán las operaciones regulares de la compañía internacional Vueling Airlines entre el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo y el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, un hito histórico para el futuro de la conectividad de nuestra región con el exterior. Esta ruta conectará a La Rioja no sólo con la ciudad condal sino también con otros 80 destinos nacionales e internacionales.

Además, el Gobierno de La Rioja ha licitado esta legislatura la nueva ruta regular con Palma de Mallorca, y la tradicional conexión diaria con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en un único procedimiento que se encuentra pendiente de adjudicación a la UTE AirNostrum-Mel Air Limited.

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En total son seis las rutas regulares promovidas por el actual Ejecutivo riojano, que sigue estudiando todas las posibilidades para hacer realidad que nuestra región tenga, por primera vez, una conexión directa con Londres y con otra ciudad europea.