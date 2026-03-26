Casi el 70% de jóvenes migrantes extutelados se incorpora al mercado laboral

El 69% de los jóvenes migrantes extuletados de 18 a 23 años, con una autorización de residencia en España a 31 de diciembre de 2025, formaban parte del mercado laboral, según se desprende del informe 'Personas menores no acompañadas y jóvenes extuteladas, de 16 a 23 años, con autorización de residencia en vigor', del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

Los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social alcanzaba el 59% en el caso de los menores y jóvenes extuletados de 16 a 23 años. En relación con el tipo de contrato, el estudio detalla que el 40% de los menores y jóvenes extutelados presentaba un contrato indefinido a tiempo completo.

Respecto a las actividades económicas en las que trabajan, casi la mitad de los menores de 16 y 17 años lo hacen en hostelería, mientras que las personas jóvenes que han salido del sistema de tutela están más repartidas por sectores: el 25% trabaja en hostelería, el 17% en actividades administrativas y servicios auxiliares y el 12% en construcción. Estos tres sectores suponen un 54% del total. Asimismo, el Observatorio registra un total de 20.201 personas en este grupo, lo que representa una variación del 15,8% en el último año y del 0,4% en el último trimestre. En cuanto a la distribución por sexo, no se han observado cambios significativos en los últimos datos de 2025, siendo el porcentaje de mujeres del 6%.

El Observatorio también ha hecho pública este jueves la estadística sobre las autorizaciones de residencia por arraigo en España, que refleja que un total de 214.085 extranjeros de 16 años o más con autorización de residencia por arraigo estaban trabajando y cotizando a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2025, un 39% más que el año anterior. De este modo, los datos indican que, en el primer trimestre del año 2025, había 155.000 personas con arraigo afiliadas a la Seguridad Social, cifra que llegó a casi 180.000 en junio y más de 197.000 en septiembre. El máximo histórico de la serie se alcanzó en el último trimestre de 2025 con más de 214.000 personas.

Arraigo familiar y social

Según los datos del Observatorio, el 58% de los extranjeros tienen en vigor una autorización de arraigo familiar y un 21% de arraigo social (21%). Asimismo, el 46% de estos cotizantes vía arraigo presentaba un contrato indefinido a tiempo completo y las secciones de actividad predominantes fueron la hostelería (17%, con 37.036 personas), las actividades administrativas (14%, con 29.680 personas), la construcción (13%, con 27.734 personas) y el comercio (13%, con 27.182 personas).

Respecto al perfil de las personas afiliadas con autorización por arraigo, predominan los hombres (55%) frente a las mujeres (45%). Estas cifras han aumentado un 38% (31.965 personas más) en el caso de los hombres y un 41% en el de las mujeres (28.180 personas más) en el último año.

La edad media se sitúa en los 36 años, existiendo diferencias en función de los países de origen. Mientras Pakistán muestra la edad media más baja, con 33 años, las personas afiliadas de Venezuela y Cuba superan los 40 años. Por nacionalidades, Colombia, Marruecos y Perú son los países de procedencia más destacados en cuanto a número de personas con autorización de residencia por arraigo dadas de alta en la Seguridad Social al finalizar 2025, con el 29%, 14% y 10%, respectivamente.

A 31 de diciembre de 2025, el número de extranjeros con una autorización de residencia por arraigo en vigor ascendía a 394.110, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior. Los extranjeros con autorización de residencia por arraigo representan el 11% del total de autorizaciones en régimen de extranjería, frente al 3% que suponían a 30 de septiembre de 2021, según la estadística.

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Las provincias de Madrid y Barcelona concentran el 31% de los extranjeros con una autorización de arraigo en vigor, con 65.816 y 57.553 personas, respectivamente. Les siguen Valencia (6%, con 22.226) y Alicante (5%, con 20.311). La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que estos datos "confirman la importancia del arraigo como herramienta eficaz para favorecer la integración en nuestra sociedad, proporcionando estabilidad jurídica y facilitando la plena inclusión social y laboral".