Siete días de temporal en Gran Canaria: 32 presas desbordadas y 20 carreteras cerradas

Therese se niega a abandonar el Archipiélago y, una semana después de que las alertas se activasen, provoca la jornada más negra de su paso por Gran Canaria. 32 presas por encima de sus límites achican agua a los cauces de los barrancos; 20 carreteras cortadas –algunas con daños estructurales importantes–; una decena de poblaciones confinadas, aisladas o desalojadas y el aumento a nivel 2 de emergencia que obligó a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Estos son los datos que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reveló a las 19.00 horas de ayer, tras la última reunión mantenida con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), por el impacto que deja Therese.

El temporal azotó con especial crudeza durante la madrugada de ayer el norte de Gran Canaria. La persistencia de una célula convectiva –que comenzó a las cuatro y se alargó hasta las doce del mediodía– generó un hecho de extrema gravedad, calificado de «histórico» por Morales, que afectó especialmente a la zona de Bañaderos. En la localidad aruquense se registraron 152 litros por metro cuadrado durante la mañana, generando inundaciones en el túnel de Arucas que obligaron a su cierre, y en varias viviendas que llevaron a solicitar la intervención de la UME para aportar maquinaria pesada y efectivos: un pelotón, compuesto de tres autobombas, una nodriza y 20 profesionales.

Los daños materiales han sido numerosos. El presidente del Cabildo informó que, a pesar de que la previsión inicial estimaba unos gastos de reparación de infraestructuras viales de unos cuatro millones de euros, «serán muchos más, probablemente el doble», acercando la cifra, por el momento, a los ocho millones.

Fue a las nueve de la mañana, cuando el Cabildo pasó a nivel 2. Y lo hizo –dijo Morales– para poder tener acceso a la maquinaria pesada de la UME y sus efectivos. «Me parece una barbaridad que no se tengan en cuenta las particularidades de los Cabildos para hacer posible la participación de la UME», dijo, en una crítica a los protocolos para la activación de alertas.

La Isla ha superado los 700 litros por metro cuadrado en algunas zonas y acumula más de 16 millones de litros de agua en sus embalses. Esto ha generado que 32 presas hayan rebosado, factor que genera una doble dificultad: por un lado, cada embalse al límite es un elemento menos de contención de las precipitaciones y, por otro, el agua aliviada se suma al caudal de unos barrancos que ya cuentan con un volumen muy superior al habitual.

Las crecidas de los barrancos y los desprendimientos han dejado una decena de localidades aisladas o desalojadas: Mogán y San Bartolomé de Tirajana son las zonas más afectadas. En el barranco de Arguineguín, a los núcleos que llevaban confinados desde el fin de semana se les sumaron ayer Fataga y Arteara. Los últimos en unirse fueron 40 vecinos del cauce del barranco de Ayagaures, al filo de las 23.30 de ayer, y cuando quedaban solo 42 centímetros para que la presa desbordase. También la localidad de Las Vegas en San Mateo, Bocabarranco en Telde y La Culata y Los Manantiales, en Tejeda, también están en la misma situación. Doce vecinos de Teror tuvieron que ser evacuados por un derrumbe que afectó a seis viviendas en una casa cueva y Morales confirmó el desalojo de la zona de El Hornillo.

Una veintena de carreteras permanecen cortadas al tráfico general: once han sido cerradas por lluvias, cuatro por desprendimientos, dos por inundaciones y tres como medida preventiva.

A pesar de todo esto, los alumnos de Gran Canaria tuvieron que acudir a las aulas. Desde primera hora de la mañana, la intensidad de la tromba de agua obligó a la Consejería a recalibrar su decisión. Aunque se barajó una salida anticipada, Educación mantuvo la jornada lectiva por seguridad y para prevenir desplazamientos innecesarios.

Finalmente, las clases quedaron suspendidas para la tarde-noche de ayer y para hoy en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Será la modalidad telemática la que predomine. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ordenó el cese de la actividad presencial a partir de las 14 horas y hasta mañana.

Desde el inicio de la borrasca y hasta las 18.00 horas de ayer, el 112 registró 1.783 incidentes en todo el Archipiélago. Sólo en la última jornada se contabilizaron 653 afecciones –la mayoría en la provincia de Las Palmas–, el doble que en la anterior día con más impacto –viernes, 350 casos–. En cuanto a localidades, Santa Brígida registró medio centenar de incidencias por desprendimientos, cortes de carreteras y caídas de árboles y farolas; un restaurante se derrumbó parcialmente en Teror y varios barrios de Telde sufrieron cortes de luz.

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Las previsiones apuntan a que la peor parte, en los próximos días, se la llevará la provincia occidental. La Aemet decretó en el día de ayer el aviso rojo por inundaciones pluviales en el área metropolitana de Tenerife, por lo que Protección Civil y el Gobierno de Canarias activaron el sistema de emergencia ES-Alert en Tenerife. De igual manera, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, solicitó pasar al nivel 2 de emergencia y se activó a la UME para la isla vecina.