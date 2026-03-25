La salida de Montero de Hacienda estanca las relaciones Canarias-Estado

La salida de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del Gobierno para concurrir como candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de Andalucía supone un golpe en la línea de flotación de las relaciones Canarias-Estado. Aunque teóricamente es el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el interlocutor con la Comunidad Autónoma, en la práctica ha sido Montero la que ha pilotado la comunicación con el Ejecutivo de Fernando Clavijo porque sobre el Ministerio de Hacienda pivotan los principales contenciosos que ocupan y preocupan a las Islas.

Después de ocho años siendo la mano derecha de Pedro Sánchez, ahora el presidente del Gobierno tendrá que elegir a quien le encarga el control del fisco del Estado y será con quien tendrá que medirse Canarias en un momento crucial ya que sobre la mesa están las medidas para hacer frente a la crisis provocada por el conflicto de Irán y el ‘decreto Canarias’ lanzado por el Ejecutivo regional. Pero también el nuevo sistema de financiación autonómica, la quita de la deuda, las partidas que adeuda la Administración estatal a la Comunidad Autónoma y la hipotética presentación de los presupuestos generales del Estado.

Los mejores colocados para relevar a Montero en las quinielas políticas son el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, cargo de confianza de Montero. En ambos casos se trata de perfiles más técnicos que políticos frente a la figura de Montero, cuyo peso político ha sido cada vez mayor con el paso de los ocho años que ha estado al frente de Hacienda.

En lo que Sánchez deshoja la margarita sobre quién sustituye a su mano derecha, se abre camino la tesis de aunar de nuevo los ministerios de Economía y Hacienda como ha sucedido con anteriores gobiernos. El ministro Torres ha sugerido esta posibilidad y añadió que «hay personas que tienen un perfil político» para ser el sucesor de María Jesús Montero. El expresidente de Canarias ha deslizado la opción de unir ambos ministerios tras ser preguntado en una entrevista televisiva. Las declaraciones de Torres se producen después de que distintas informaciones hayan apuntado a una unión de las dos carteras –Hacienda y Economía–, que pasarían a manos de Carlos Cuerpo en el año y medio que resta de la legislatura.

Asuntos candentes

Lo que suele ocurrir cuando hay cambios de titulares al frente de los ministerios es que hay una cierta ralentización en las decisiones hasta que el nuevo responsable se pone al día. Sin embargo, en la coyuntura actual los asuntos que tiene pendiente Canarias con el Ministerio de Hacienda son perentorios a ojos del Gobierno regional. De hecho los gabinetes de Presidencia del Gobierno y de Hacienda han estado en contacto en las últimas semanas para concretar la fecha de la reunión solicitada por el presidente Fernando Clavijo con Montero a fin de iniciar la negociación del ‘decreto Canarias’. Sin embargo este encuentro se queda en el aire hasta que se designe a su sucesor y se concrete una nueva fecha, por lo que las demandas de la Comunidad Autónoma tendrán que seguir esperando.

La salida de la dirigente socialista deja también unas cuantas incógnitas que afectan directamente a Canarias. No solo se trata de negociar hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno central sobre las peticiones que se incluyen en el 'decreto Canarias', sino los fondos extras que se destinan a las Islas porque los presupuestos siguen prorrogados por tercer año consecutivo. Ya Ángel Víctor Torres ha dejado varias pistas en sus últimas declaraciones: sí a la agenda canaria y a lo que se firmó en 2023 para el debate de investidura de Pedro Sánchez, pero no al resto de reclamaciones del Gobierno de Clavijo que exceden de la legislatura. Si el relevo de Montero al frente de Hacienda mantiene esta tesis las relaciones entre ambos gobiernos se pueden deteriorar más de lo que ya están.

En enero Montero abrió el debate del nuevo sistema de financiación autonómica y la quita de la deuda que no contentó a casi nadie y especialmente a Canarias. El debate queda ahora en suspenso con su salida y el próximo ministro o ministra tendrá que asumirlo y negociar con cada una de las comunidades como era el compromiso de la hasta ahora número dos del Gobierno central.

En medio de todo el ruido político existente en la política estatal, tanto Sánchez como Montero han insistido en que cuando pase lo peor de la crisis provocada por la guerra de Irán se presentarán los presupuestos del Estado, un reto en el que Canarias tendrá que poner sus propuestas en la mesa de negociación pero que a día de hoy sigue siendo una quimera ante las dificultades parlamentarias del Ejecutivo.

En diciembre surgió otro asunto que también compete al Ministerio de Hacienda. El Gobierno regional puso sobre la mesa negociar el traspaso de competencias de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF), algo a lo que no se ha negado a priori el Estado pero que antes de llevarlo a la comisión mixta de transferencias Canarias-Estado tendrá que pasar por el filtro de Hacienda ya que se trata de herramientas fiscales, por lo que la posición que adopte el Ministerio será fundamental para determinar si la Comunidad Autónoma podrá o no regular y controlar mecanismos como la Reserva para Inversiones (RIC), la Deducción por Inversiones (DIC) o la Zona Especial Canaria (ZEC).