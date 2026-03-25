El mal tiempo no frena a María Ruiz: 'Tres' se rueda en Tenerife con Olivia Molina y Maxi Iglesias

La cineasta María Ruiz afronta las últimas jornadas de rodaje de la que es su segunda película como directora, Tres, y que termina de rodarse estos días en Tenerife. Protagonizada por Olivia Molina, Teresa Riott, Aixa Villagrán y Maxi Iglesias, Tres es una divertida y emotiva experiencia que combina además la creatividad técnica y visual y que ha elegido el norte de la Isla para dar forma de manera íntegra a esta historia.

María Ruiz dirige así su segunda película en Tenerife en menos de un año. Reconoce que la grabación de Ni contigo ni sin mí fue una experiencia fantástica que ahora además le ha permitido trabajar con el mismo equipo técnico, que se ha convertido en una familia para ella. Del rodaje de Ni contigo ni sin mí «aprendí muchísimas cosas, tantas que no sabría ni por donde empezar», pero sobre todo destaca el engranaje tan sólido con el que se mueve ya el equipo técnico que en muchas ocasiones se adelanta incluso a sus deseos.

Mal tiempo

A pesar del buen ambiente, Ruiz y el equipo han tenido que enfrentarse a un gran reto, el mal tiempo que ha afectado a la Isla durante las últimas semanas. Aunque muchas de las escenas se han rodado en interiores, esta historia se desarrolla en verano, lo que requiere de una luz y unos colores muy precisos para acompañar a la acción. «Si este llega a ser mi primer rodaje puede que hubiera abandonado, porque no lo hubiera sabido hacer», reflexiona la directora quien no obstante añade que en esta ocasión «todos hemos hecho piña y lo hemos sacado adelante».

La directora María Ruiz durante un momento del rodaje. / Secuoya Studios

Junto a los actores, Ruiz ha realizado un importante trabajo de ensayos previo al inicio del rodaje. «A veces escasean en el mundo del cine pero son muy necesarios para que se puedan establecer las relaciones y la confianza entre ellos y también conmigo como directora», reflexiona. «Estoy muy orgullosa de todos ellos porque están haciendo algo muy especial en pantalla», resume.

La historia

En palabras de su directora, Tres es una película sobre la amistad entre mujeres de más de 40 años, que aborda temas como la maternidad o la soledad pero desde la óptica del humor. «Aunque es una comedia, no perdemos nunca la profundidad de los sentimientos», expresa la directora, quien celebra el «increíble» trabajo de las tres actrices protagonistas. La película cuenta la historia de Rocío, Ángela y Carlota, quienes no se han visto en las últimas tres décadas, desde que terminaron sus estudios. Amigas inseparables hasta ese momento, el devenir de sus vidas las ha llevado a diferentes puntos pero ahora, cerca de cumplir los 50, sienten que la vida no ha salido como esperaban y que no han cumplido el sueño de ser madres.

La directora expresa que esta película es «muy divertida y diferente» porque está protagonizada por mujeres, no solo delante sino también detrás de la cámara. Además, relata la historia de mujeres de más de 40 años, lo que también escasea en el mundo del cine, «a pesar de que son personas muy interesantes». Asimismo, destaca el personaje interpretado por Maxi Iglesias, el único masculino, quien «ha dado un salto muy arriesgado porque ha sido capaz de reírse de sí mismo y está muy divertido en este nuevo código en el que no se le había visto hasta ahora».

Adaptación

Tres es una adaptación de la obra de teatro homónima de Juan Carlos Rubio. María Ruiz expresa que ha sido todo un reto este trabajo puesto que «normalmente escribo mis guiones, por lo que tengo más libertad», pero añade que le llamó mucho la atención la forma en que un hombre había sido capaz de captar la esencia de los tres personajes femeninos que protagonizan la historia. «Me gustaron mucho los diálogos y es algo que he tratado de conservar en esta adaptación, aunque ha sido inevitable añadir algunas escenas más cinematográficas», resume.

Eduardo García Campoy es el productor de esta película en la que el tinerfeño Guillermo Ríos es el director de producción. Destaca el trabajo de formación que se ha venido realizando entre el equipo técnico que producción tras producción repite en sus puestos. «Tratamos de darles oportunidades laborales a aquellos que han empezado trabajando con nosotros», expresa el cineasta quien añade que esta cinta se ha rodado principalmente en esta casa ubicada en Tacoronte, junto a algunas calles de la zona y un restaurante cercano. A pesar de que realizar un rodaje en tan solo tres semanas es un auténtico reto, Ríos destaca que también fomenta la creatividad de los distintos departamentos para que el producto salga de la mejor manera posible.