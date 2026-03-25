El Gobierno central invertirá 10,5 millones en nuevos equipamientos policiales en Fuerteventura y Tenerife

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio del Interior una inversión en Canarias de 10,5 millones de euros para ejecutar una segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE) puesto en marcha en 2019.

En concreto, para el Archipiélago supondrá la construcción de la nueva comisaría local de Policía Nacional en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, una actuación dotada de un presupuesto de 7,5 millones de euros, así como también se impulsará la nueva sede del Grupo de Reserva y Seguridad Nº 8 (GRS-8) de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, presupuestada en 3 millones de euros.

Estas actuaciones se enmarcan en la segunda fase del PLISE que contempla una inversión total en todo el país de 900 millones de euros, la mayor inversión en reforma, rehabilitación o construcción de inmuebles de uso policial de la etapa democrática, que se mantendrá en ejecución hasta 2034, detalla el Ministerio del Interior en una nota.

Un aumento del 50%

La inversión de 900 millones de euros supone un aumento del 50% sobre la ejecutada en el primer PLISE 2019-2025, que nació dotado con 600 millones. Del total, 800 millones de euros sufragarán proyectos de reforma o nueva construcción de inmuebles adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los 100 millones restantes sufragarán varias actuaciones previstas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El conjunto de infraestructuras adscritas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es de 3.302 inmuebles, de los que 694 están adscritos a la Dirección General de la Policía y 2.608 a la Dirección General de la Guardia Civil.

Dada la antigüedad y obsolescencia de buena parte de este parque inmobiliario, el 18 de enero de 2019, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, con una inversión de 600 millones de euros en los siguientes siete años para la reforma y construcción de comisarías de Policía Nacional, cuarteles de la Guardia Civil y edificios singulares de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En 2021, ese presupuesto se amplió con 400 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, aportados por el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para sufragar obras de mejora de la eficiencia energética de los inmuebles rehabilitados o de nueva construcción.

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Una vez ejecutado el PLISE-II Extraordinario 2026-2034 autorizado este martes por el Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior habrá invertido un total de 1.900 millones de euros desde 2019 en la adecuación y mejora de las infraestructuras policiales, cifra que no incluye las actuaciones que tanto Policía Nacional como Guardia Civil habrán acometido en esos quince años con cargo a sus propios presupuestos.