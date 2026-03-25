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Suspenden las clases en turno de tarde y noche en La Gomera ante las fuertes lluvias de 'Therese'

El Cabildo ha activado la fase de emergencia y recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Deesprendimientos en La Gomera

Deesprendimientos en La Gomera / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha comunicado la suspensión de clases presenciales en la isla de La Gomera en los turnos de tarde y de noche debido a la reactivación de la borrasca Therese, con fuertes lluvias en los municipios de Valle Gran Rey y Alajeró. El departamento que dirige Poli Suárez apunta también que se aplicará la modalidad telemática en aquellas enseñanzas en las que sea posible y aclara que el alumnado y profesorado que ya se encuentre en los centros debe permanecer en las instalaciones y seguir las indicaciones de los dispositivos de emergencias.

Igualmente señala que la decisión se toma siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias para evitar desplazamientos de la comunidad educativa y en coordinación con los servicios de Emergencias del Cabildo de La Gomera. De cara a la jornada de este jueves se tomarán decisiones según la evolución de la situación meteorológica.

El Cabildo de La Gomera con anterioridad había elevado a fase de emergencia el plan insular ante las fuertes precipitaciones que se producen en Valle Gran Rey y Alajeró, además de otros puntos de las medianías del sur. Desde las 13.55 horas se han emitido avisos a la población a través de los canales oficiales de la Institución insular para evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y no transitar por barrancos y cauces, recoge una nota de la corporación.

La situación obliga a la suspensión de todas las líneas 1, 6 y 8 de GuaguaGomera que operan con Valle Gran Rey hasta nuevo aviso, con el objetivo de minimizar riesgos. Además se ha procedido al corte del acceso a Valle Gran Rey por la GM-1 a la altura del túnel de Yorima, debido al riesgo de desprendimientos por las fuertes lluvias. De esta manera, no se podrá circular por esta vía, y se ruega no entrar ni salir del municipio, durante las próximas horas. A ello se suma el cierre de la vía que une Paredes con el casco de Alajeró.

Desde el Cabildo se recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección establecidos por la Dirección de Seguridad y Emergencias. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía de que ante cualquier situación de riesgo, deberán ponerse en contacto con el servicio de emergencias, a través del 112 o el Cecopin, a través del 922 14 15 01.

Alejarse de los cauces de los barrancos

El Cabildo de La Gomera ha lanzado una recomendación a la ciudadanía de la Isla para que se mantenga alejada de los cauces de los barrancos ante la persistencia de chubascos fuertes, con una intensidad media de 20 litros/metro cuadrado en una hora. En un mensaje en redes Sociales, la institución insular pide extremar las precauciones en Valle Gran Rey, Playa Santiago, Alajeró, Barranco de San Sebastián y Barranco de Hermigua.

Noticias relacionadas y más

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que los últimos coletazos de la borrasca Therese dejen precipitaciones, que podrían ser localmente fuertes, pero a partir de las 18:00 horas de este miércoles la Aemet va a desactivar los últimos avisos aún vigentes

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