Suspenden las clases en turno de tarde y noche en La Gomera ante las fuertes lluvias de 'Therese'

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha comunicado la suspensión de clases presenciales en la isla de La Gomera en los turnos de tarde y de noche debido a la reactivación de la borrasca Therese, con fuertes lluvias en los municipios de Valle Gran Rey y Alajeró. El departamento que dirige Poli Suárez apunta también que se aplicará la modalidad telemática en aquellas enseñanzas en las que sea posible y aclara que el alumnado y profesorado que ya se encuentre en los centros debe permanecer en las instalaciones y seguir las indicaciones de los dispositivos de emergencias.

Igualmente señala que la decisión se toma siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias para evitar desplazamientos de la comunidad educativa y en coordinación con los servicios de Emergencias del Cabildo de La Gomera. De cara a la jornada de este jueves se tomarán decisiones según la evolución de la situación meteorológica.

El Cabildo de La Gomera con anterioridad había elevado a fase de emergencia el plan insular ante las fuertes precipitaciones que se producen en Valle Gran Rey y Alajeró, además de otros puntos de las medianías del sur. Desde las 13.55 horas se han emitido avisos a la población a través de los canales oficiales de la Institución insular para evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y no transitar por barrancos y cauces, recoge una nota de la corporación.

La situación obliga a la suspensión de todas las líneas 1, 6 y 8 de GuaguaGomera que operan con Valle Gran Rey hasta nuevo aviso, con el objetivo de minimizar riesgos. Además se ha procedido al corte del acceso a Valle Gran Rey por la GM-1 a la altura del túnel de Yorima, debido al riesgo de desprendimientos por las fuertes lluvias. De esta manera, no se podrá circular por esta vía, y se ruega no entrar ni salir del municipio, durante las próximas horas. A ello se suma el cierre de la vía que une Paredes con el casco de Alajeró.

Desde el Cabildo se recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección establecidos por la Dirección de Seguridad y Emergencias. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía de que ante cualquier situación de riesgo, deberán ponerse en contacto con el servicio de emergencias, a través del 112 o el Cecopin, a través del 922 14 15 01.

Alejarse de los cauces de los barrancos

El Cabildo de La Gomera ha lanzado una recomendación a la ciudadanía de la Isla para que se mantenga alejada de los cauces de los barrancos ante la persistencia de chubascos fuertes, con una intensidad media de 20 litros/metro cuadrado en una hora. En un mensaje en redes Sociales, la institución insular pide extremar las precauciones en Valle Gran Rey, Playa Santiago, Alajeró, Barranco de San Sebastián y Barranco de Hermigua.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que los últimos coletazos de la borrasca Therese dejen precipitaciones, que podrían ser localmente fuertes, pero a partir de las 18:00 horas de este miércoles la Aemet va a desactivar los últimos avisos aún vigentes