Las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Canarias pierden casi un 30% de matrículas en cinco cursos

Las escuelas infantilespara niños de entre 0 a 3 años dependientes de la Consejería de Bienestar Social han perdido un 29,5% de las matrículas en los últimos cinco cursos. Si en el ejercicio 2019/2020 se ocuparon 964 plazas, este año (2025/2026) apenas se contabilizan 680 inscripciones, un descenso que ha provocado el cierre de las escuelas infantiles Anaga, en Tenerife, y Las Folías, en Gran Canaria.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento autonómico, la responsable del área, Candelaria Delgado, atribuyó esta «notable caída» a la reorganización que se ha llevado a cabo en centros educativos de titularidad pública. «Cada vez más colegios han incorporado esta primera etapa y muchas familias prefieren apuntar ahí a sus hijos, por eso ha bajado la demanda en nuestros espacios», argumentó.

Bienestar Social, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y Familias, gestiona trece escuelas: ocho en Tenerife, cuatro en Gran Canaria y una en La Palma. Estos espacios nacieron con la intención de paliar el déficit de plazas que arrastraban los centros educativos, ya que, por ese entonces, eran muy pocos los que habían incorporado esa etapa de 0 a 3 años, clave para el desarrollo de los más pequeños.

3.800 plazas en colegios

La situación cambió en 2022, año en el que se autorizó la implantación experimental de este primer ciclo de Infantil en colegios públicos. A partir de ese anuncio, se fueron sumando aulas, primero a cuentagotas y luego a un mayor ritmo –solo en este último curso se incorporaron 109 espacios que suman nuevas 1.642 plazas–, hasta llegar a tener capacidad para atender a 3.800 niños.

Según explicó Delgado, «el Gobierno ha situado esta primera etapa como una prioridad educativa», por lo que se ha procedido a ampliar la red y las alternativas para las familias, que antes solo podían escoger entre centros privados o estas escuelas infantiles –tanto las de Bienestar Social como las municipales–.

¿Cierres o reajustes?

Ante la caída de matrículas, detalló, la Consejería ha optado por «reorganizar» recursos en centros con baja demanda para poder así optimizar el sistema y reforzar la atención. Se trata de una versión prácticamente opuesta a la ofrecida por la representación sindical, que convocó este miércoles, a las 10:00 horas, una reunión para expresar su rechazo al cierre de dos escuelas infantiles (Anaga y Las Folías), una en cada provincia. Según argumentaron, su clausura tiene un impacto negativo, tanto en el servicio público como en el personal que las integra.

La consejera, sin embargo, defendió que estos «reajustes» no implican ni pérdida de plazas para el alumnado ni pérdida de empleo para el personal. «Esto nos va a permitir redistribuir recursos y mejorar los apoyos educativos en el conjunto de la red. Es más, gracias a esta reorganización, avanzaremos hacia el objetivo de contar con aproximadamente dos educadores de apoyo por escuela, lo que redundará en una mejora de la calidad del servicio», apuntó.

Sustituciones

En esta línea, resaltó que uno de los principales problemas detectados ha sido la falta crónica de personal de sustitución, «agravada por procedimientos administrativos rígidos y listas de reserva desactualizadas». Para corregir esta situación, añadió, se han realizado una serie de actuaciones como la cobertura efectiva de vacantes y la renovación de las listas de reserva. En concreto, se han realizado un total de 25 sustituciones entre el 1 de enero y el 30 de marzo: 18 en Tenerife y 7 en Gran Canaria, en categorías clave como personal educativo, dirección, cocina, limpieza y mantenimiento.

Además de estas incorporaciones, hay tres categorías «esenciales» en proceso de renovación: educador infantil, personal de limpieza y cocina. Delgado también subrayó que, en situaciones de emergencia, se han habilitado refuerzos externos puntuales para «garantizar la atención inmediata y evitar perjuicios a menores y familiares».