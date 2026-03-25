Escudo anticrisis: Canarias se queda rezagada de Euskadi, Asturias y Murcia

Canarias se queda atrás en aprobar una batería de medidas para mitigar los efectos negativos de la guerra en Irán, a la espera de una negociación con Madrid que no termina de traducirse en soluciones inmediatas. Euskadi, que junto a Canarias pidió a Pedro Sánchez, sin éxito, convocar la Conferencia de Presidentes para adoptar una postura conjunta entre todas las autonomías, tomó la semana pasada la delantera con un paquete contundente: préstamos de hasta 1,5 millones de euros para garantizar la liquidez de pymes e industria, 87 millones para impulsar nuevos mercados y ayudas directas al empleo, incluyendo complementos para trabajadores en ERTE.

Asturias también movió ficha con avales de hasta cinco millones de euros a pymes y autónomos en dificultades. Murcia, por su parte, activó rebajas fiscales y ayudas directas y su presidente, Fernando López Miras, anunció aplazamientos de impuestos, bonos para empresas golpeadas por la subida de precios y nuevas líneas de financiación.

Comunidades como Cataluña o Galicia han iniciado contactos con los sectores afectados, aunque sin aprobar aún ayudas. Castilla-La Mancha y La Rioja siguen el mismo camino.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Europa Press

En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso opta por presionar al Ejecutivo central para que reduzca impuestos energéticos, una estrategia que también respalda la Comunitat Valenciana.

El mapa autonómico evidencia así una respuesta desigual ante una crisis que golpea con especial dureza a los precios energéticos y, por efecto dominó, a la cesta de la compra y a las personas más vulnerables. Mientras algunas regiones ya despliegan su red de apoyo para paliar estos nocivos efectos de la guerra en Irán, otras como Canarias -con altos índices de pobreza y exclusión social y salarios por debajo de la media del Estado- siguen en compás de espera, con empresas y trabajadores pendientes de medidas que, por ahora, no terminan de llegar y corriendo el riesgo de no aprobarlas a tiempo de que sean eficaces.