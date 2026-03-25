Declarado el Nivel 2 en La Gomera por la borrasca Therese y se activa a la UME

Las lluvias torrenciales que han caído en las últimas horas en la mañana han provocado la activación del Nivel 2 de emergencia por parte del Gobierno de Canarias y la movilización de la Unidad Militar de Emergencia. Esta medida llega minutos después de que se suspendieran las clases en horario de tarde y noche en los municipios de Valle Gran Rey y Alajeró. El departamento que dirige Poli Suárez apunta también que se aplicará la modalidad telemática en aquellas enseñanzas en las que sea posible y aclara que el alumnado y profesorado que ya se encuentre en los centros debe permanecer en las instalaciones y seguir las indicaciones de los dispositivos de emergencias. Igualmente señala que la decisión se toma siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias para evitar desplazamientos de la comunidad educativa y en coordinación con los servicios de Emergencias del Cabildo de La Gomera. De cara a la jornada de este jueves se tomarán decisiones según la evolución de la situación meteorológica.

Lluvias torrenciales en las medianías

Horas antes de que se tomara la decisión de activar a la UME la institución insular que preside Casimiro Curbelo había elevado el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) a fase de emergencia por las fuertes lluvias en Valle Gran Rey y Alajeró, además de otros puntos de las medianías del sur de la Isla. Desde las 13:55 horas se han emitido avisos a la población para evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y no transitar por barrancos y cauces.

Suspendida las líneas de guaguas

La situación obliga a la suspensión de todas las líneas 1, 6 y 8 de GuaguaGomera que operan con Valle Gran Rey hasta nuevo aviso, con el objetivo de minimizar riesgos, ha señalado el Cabildo. Se ha procedido al corte del acceso a Valle Gran Rey por la GM-1 a la altura del túnel de Yorima, debido al riesgo de desprendimientos por las fuertes lluvias. De esta manera, no se podrá circular por esta vía, y se ruega no entrar ni salir del municipio durante las próximas horas. También se ha cerrado la vía que une Paredes con el casco de Alajeró.

El Cabildo ha hecho un llamamiento a la población a extremar las precauciones siguiendo las indicaciones emitidas por las autoridades. El Gobierno de Canarias ha enviado mensajes ES-Alert a la población gomera para alertar del peligro por las fuertes lluvias. Es el segundo mensaje ES-Alert que emite el Gobierno de Canarias, después de las lluvias torrenciales que afectaron el martes por la tarde y por la noche al norte y al área metropolitana de Tenerife. Protección Civil alerta en su mensaje a los gomeros de que "debido a las lluvias intensas" en Valle Gran Rey deben evitar "cualquier desplazamiento no esencial. Confínese y evite usar la carretera de salida del valle, no cruce zonas inundadas ni accesos a barrancos", conmina el mensaje de la Dirección General de Emergencias. También pide alejarse de los cauces de barranco y dirigirse a las zonas altas si está en área de riesgo.La Aemet mantiene a toda la isla en aviso naranja (peligro importante) por las lluvias.