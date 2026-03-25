El Estado da 'portazo' a las islas verdes en la seguridad del control aéreo de sus aeropuertos

El Gobierno central ha dado un portazo a las demandas de los cabildos canarios para reforzar la seguridad en el control aéreo de los aeropuertos de La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. El Ejecutivo rechaza sustituir a la empresa privada Saerco por la pública Enaire, pese a las dudas sobre la fiabilidad del servicio. Asimismo, descarta implantar controladores aéreos en El Hierro y La Gomera, donde mantiene el sistema AFIS (Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo), que presta información a los pilotos pero no ejerce control directo sobre las aeronaves.

Pregunta de Cristina Valido

La respuesta oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se produce tras la pregunta parlamentaria presentada por la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, una iniciativa que trasladó al Congreso las demandas aprobadas por la Federación Canaria de Islas (Fecai) ante la preocupación institucional generada por los problemas operativos registrados en el aeropuerto de El Hierro.

En el aeródromo herreño, gestionado por la empresa privada Saerco y bajo la responsabilidad del gestor aeroportuario Aena, la falta de personal obligó a retrasar durante semanas el horario de apertura del aeropuerto. Esta situación alimentó las dudas sobre la fiabilidad del servicio y motivó la petición de los cabildos para reforzar la seguridad y la continuidad de las operaciones aéreas en territorios donde el transporte aéreo constituye un servicio esencial.

La diputada preguntó de forma expresa al Gobierno si tiene previsto atender las peticiones de los cabildos para que el control del tráfico aéreo deje de prestarse por la empresa privada Saerco en las cinco islas y pase a ser gestionado por la empresa pública Enaire, así como sustituir el sistema AFIS por el sistema de controladores aéreos (ATC) en los aeropuertos de El Hierro y La Gomera, con el objetivo de reforzar la seguridad en las maniobras de despegue y aterrizaje y garantizar la continuidad del servicio.

Las demandas de los cabildos

Los cabildos insulares solicitaron formalmente la recuperación de la gestión pública del servicio de control aéreo en los aeropuertos de La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, al considerar que esta medida permitiría garantizar una mayor estabilidad operativa y reforzar la seguridad del sistema.

Las instituciones insulares también reclamaron la sustitución del sistema AFIS por controladores aéreos profesionales que operen con el sistema ATC en los aeropuertos de El Hierro y La Gomera, al entender que el aumento del número de pasajeros y la complejidad de las operaciones justifican un sistema más completo que refuerce la seguridad y reduzca las cancelaciones por causas meteorológicas.

USCA

Estas demandas recibieron el respaldo de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que solicitó al Ministerio de Transportes la suspensión del contrato con la empresa Saerco ante las dudas sobre su capacidad de respuesta y su fiabilidad operativa para garantizar la continuidad del servicio en los aeropuertos insulares.

Defensa del modelo actual

En su respuesta oficial, el Gobierno defiende el modelo actual y sostiene que la entrada de proveedores privados en el servicio de control aéreo ha mejorado de forma sustancial la eficiencia del sistema sin afectar a los niveles de seguridad.

El Ejecutivo afirma que no existen factores técnicos ni de seguridad que impidan la prestación del servicio en régimen de libre competencia y recuerda que este modelo cuenta con el respaldo de la normativa europea y con el aval de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Certificados de garantía

La respuesta también subraya que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ejerce una supervisión continuada sobre los proveedores del servicio y que el mantenimiento de sus certificados constituye la garantía de que pueden prestar los servicios con plenas condiciones de seguridad, tanto en la modalidad de control aéreo (ATC) como en el sistema de información de vuelo (AFIS).

El Ejecutivo descarta implantar controladores aéreos en El Hierro y La Gomera y mantiene el sistema AFIS

El Ministerio sostiene además que el sistema AFIS implantado en los aeropuertos de El Hierro y La Gomera es adecuado para las características operativas de estas infraestructuras y que no se han detectado incidencias derivadas de su funcionamiento. Según la respuesta oficial, esta modalidad permite mantener los niveles de calidad y seguridad exigidos y está recomendada por la normativa internacional para aeropuertos con menor volumen de tráfico.

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Seguimiento

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible señala, no obstante, que Aena continuará con el seguimiento de la evolución del tráfico y de las condiciones operativas en estos aeropuertos, y que cualquier modificación en la modalidad del servicio se adoptará si las características y la frecuencia de las operaciones lo requieren en el futuro.