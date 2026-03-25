Canarias y Senegal fortalecen su relación más allá del ámbito migratorio

Canarias y Senegal refuerzan su cooperación institucional. Y no solo en el ámbito autonómico: el impulso de las relaciones bilaterales también se extiende al conjunto de España. En su segunda visita oficial al país, el presidente de la República de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se reunió el miércoles con el rey Felipe VI y lo hará el jueves con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. De forma independiente a estos encuentros, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también mantuvo una reunión individual con el mandatario senegalés, en el marco del fortalecimiento de la colaboración entre ambos territorios.

Durante el encuentro entre Fernando Clavijo y Bassirou Diomaye Diakhar Faye –calificado como «muy positivo»– se abordaron temas clave, entre ellos el fenómeno migratorio. Según el presidente canario, el Gobierno senegalés está «haciendo un esfuerzo» para ofrecer garantías y seguridad, así como para regular la migración circular. Esta estrategia se refleja en la ruta atlántica, que ha experimentado un descenso histórico de llegadas de migrantes desde 2006.

En otros términos, ambos líderes centraron su atención en la formación y la diplomacia académica. «Es un país con una población muy joven, llena de vitalidad, gente que quiere comerse el mundo y labrarse un futuro», destacó Fernando Clavijo. También se trataron temas relacionados con el agua, en el marco de la feria Africagua, que tras la cita incluye la posibilidad de que Senegal sea un país invitado o incluso de trasladar parte del evento hasta el país africano. Todos estos aspectos, añadió el presidente canario, se enmarcan dentro de la estrategia Canarias-África, aprobada por primera vez y que empieza a mostrar resultados.

Así, Senegal se posiciona como uno de los países vecinos más relevantes para la Unión Europea, para España y, de manera especialmente significativa, para Canarias. Junto a Mauritania y Marruecos, Senegal actúa como socio estratégico en África frente a la creciente inestabilidad en la región del Sahel.

En materia migratoria, los datos reflejan una tendencia positiva. En 2024, 9.237 personas llegaron a Canarias procedentes de las costas senegalesas, lo que representó el 20% del total de 47.000 migrantes por mar, un año de récord histórico. En 2025, la cifra descendió a 2.531 personas, el 16% del total de 17.000 llegadas. En lo que va de 2026, han arribado 107 personas desde Senegal, apenas el 8% del total de 1.300 migrantes registrados.

La visita con el Rey

En lo que respecta a la visita con el Rey, celebrada en el Palacio Real de Madrid, concluyó con un anuncio de Felipe VI: Senegal se convertirá en el primer país de África Subsahariana con el que España establecerá una asociación estratégica, el nivel más alto de relación bilateral. Este estatus ya se mantiene con otros países del continente, como Egipto o Marruecos, y con naciones fuera de África, como China o Brasil.

En el país africano residen miles de ciudadanos de España –alrededor de 7.700–, un escenario que refuerza los lazos entre ambos países. En este sentido, las relaciones bilaterales a todos los niveles mantienen «una línea ininterrumpida y amistosa», según recoge la Ficha de País del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. «Esta visita se inscribe en la dinámica de consolidación de las relaciones históricas de amistad y cooperación entre Senegal y España», sostuvo la Presidencia de Senegal en un comunicado, en el que también subrayó que este desplazamiento permite al país africano «reafirmar su voluntad de reforzar una cooperación estratégica, mutuamente beneficiosa» para ambas naciones.

Por lo que se refiere a la reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tendrá lugar este jueves en el Palacio de la Moncloa. Al término del encuentro está prevista la firma de varios acuerdos bilaterales. El jefe del Ejecutivo español ya tuvo ocasión de conocer al presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, durante la visita que realizó al país africano a finales de agosto de 2024. En aquella ocasión, Sánchez puso en valor los proyectos de migración circular impulsados con Senegal.