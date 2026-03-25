Canarias recupera la normalidad escolar este jueves con la vuelta a las aulas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria

La comunidad educativa de Canarias recuperará este jueves, 26 de marzo, la plena normalidad. Tras el seguimiento de la evolución de la borrasca Therese, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha confirmado la reanudación de la actividad lectiva presencial en las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, las últimas que permanecían bajo medidas de restricción por el fenómeno meteorológico.

Con esta decisión, que sigue las directrices marcadas por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, así como por los servicios de seguridad insulares, todo el Archipiélago se encontrará en modalidad presencial a partir de mañana. El Ejecutivo regional considera que la evolución de la borrasca permite ya el desplazamiento seguro de alumnos y docentes, tras un periodo de vigilancia constante de las condiciones climáticas.

Centros con incidencias puntuales

No obstante, la normalidad podría verse alterada de forma aislada. La Consejería ha advertido de que aquellos centros educativos que hayan sufrido algún tipo de incidencia técnica o estructural a causa de las lluvias y el viento, y que impida el desarrollo de las clases, lo comunicarán directamente a las familias.

Estos centros, en coordinación con Educación, utilizarán sus canales de comunicación habituales (aplicaciones oficiales, correos electrónicos o webs) para informar en las próximas horas sobre cualquier cierre específico.

Precaución en los desplazamientos

A pesar de la reapertura generalizada, el Gobierno de Canarias hace un llamamiento a la prudencia. Desde la Consejería se recomienda a toda la comunidad educativa —padres, alumnos y personal de los centros— que extremen las precauciones en los desplazamientos a primera hora de la mañana y que permanezcan atentos a las actualizaciones oficiales.

«Es fundamental seguir las indicaciones de los servicios de Emergencias y mantenerse informados a través de los canales del Gobierno de Canarias», recuerdan desde el departamento autonómico, subrayando que la seguridad sigue siendo la prioridad absoluta tras el paso de 'Therese' por las islas.