Veranos del Taoro: el festival de Puerto de la Cruz consolida su programación internacional con Patti LuPone

Con el lema Estrellas bajo las estrellas, la leyenda de Broadway Patti LuPone encabeza el cartel de la quinta edición de Veranos del Taoro, que se celebrará en el parque de la Sortija de Puerto de la Cruz del 18 al 20 de junio y que en esta ocasión estará protagonizado casi exclusivamente por mujeres. A esta propuesta internacional, Songs from a hat, que se podrá ver el 19 de junio, se suman las actuaciones de Anabel Alonso, con La mujer rota (jueves 18 de junio), y Lola Herrera, con Camino a la Meca (sábado 20 de junio). Todas ellas actuarán en el Espacio Laurel de Indias, donde en años anteriores ya han actuado figuras del teatro nacional e internacional como John Malkovich, Bill Murray, Isabela Rossellini, Hector Alterio, Alberto San Juan o Toni Acosta. El director de Encaro Factory, organizador del festival, Enrique Camacho, reconoció que Patti LuPone es "un viejo anhelo del festival y por fin hemos tenido la suerte de tenerla con nosotros, junto a Lola Herrera, quien despide su trayectoria teatral con esta propuesta, y Anabel Alonso, que completa el trío principal de invitadas de esta quinta edición".

Camacho recordó que este festival ofrece una "visión diferente" de las artes escénicas en Canarias, puesto que no se ofrecen piezas de teatro de calle, sino que "sacamos el teatro de sala al exterior, con espacios escénicos únicos". Añadió que la presencia de Patti LuPone, junto a destacados nombres de la escena nacional que actuarán en el Espacio Laurel de Indias, consolida una programación de primer nivel que sitúa al festival en la órbita internacional de las grandes citas culturales. "Queríamos ser el único festival de España que abría su programación a artistas que normalmente aparecen en la gran pantalla", recordó el director del festival.

Extensiones

La gran estrella del teatro musical Patti LuPone llega a Canarias, además, como embajadora de Puerto de la Cruz puesto que protagonizará una gira por Madrid, Bilbao, Barcelona de la mano de Veranos del Taoro. Asimismo, habrá extensiones en el resto de Canarias, con actuaciones en Lanzarote o Fuerteventura y la propia LuPone también estará en Gran Canaria tras actuar en Puerto de la Cruz.

No obstante, la programación de esta quinta edición de Veranos del Taoro va más allá con la presentación también de las bailarinas Guadalupe Torres, Raquel Jara y Emiliana Batista, tres referentes de la danza contemporánea, que estrenarán el espacio Raíz.

Programación

Por su parte, el espacio Arboleda se convertirá en el particular cabaret del festival y allí actuará Yaneli Hernández, así como Mariola Cubells y María Guerra con su Señoras y Señoras, un alegato feminista y participativo. También participativa será otra novedad de esta quinta edición, Madonna a la carta, a cargo de la que es considerada la mejor imitadora de Madonna del mundo. "Con propuestas como esta tratamos también de llamar la atención de los turistas que estén en Puerto de la Cruz esos días", recordó Camacho.

"Esta quinta edición es el mejor cartel que hemos hecho hasta ahora porque cubre todos los géneros teatrales", resumió Camacho, quien recordó que, de manera natural y sin haberlo previsto, esta será la primera edición que esté protagonizada íntegramente por mujeres. "Ese hecho nos permite ampliar la programación para que haya actividades paralelas centradas en la escucha y la reflexión sobre el trabajo que se está realizando en cultura", concluyó el director del festival.

Nuevo aliado

El director del Hotel Taoro, Gustavo Escobar, destacó que su colaboración con Veranos del Taoro nace de forma natural, no solo por la ubicación privilegiada del establecimiento en el parque de la Sortija, sino por su firme compromiso con la vida cultural de Puerto de la Cruz. Para esta edición, se suman como aliado estratégico, poniendo a disposición sus espacios para acoger parte de la programación, encuentros con artistas y actividades abiertas al público. De este modo, el hotel se integrará en el propio desarrollo del festival, convirtiéndolo en un espacio vivo.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, reafirmó el papel de la ciudad como sede anfitriona del festival y aseguró que esta cita "representa uno de los mayores exponentes del posicionamiento cultural de nuestro municipio, un proyecto que ha crecido con ambición, rigor y una clara vocación de excelencia". Por su parte, la concejal de Cultura de Puerto de la Cruz, Desiré Díaz, puso el foco en la importancia de consolidar a Puerto de la Cruz como referente cultural, y señaló que Veranos del Taoro "no solo ofrece un cartel de primer nivel internacional, sino que también acerca la cultura a toda la ciudadanía, creando experiencias únicas".

Interés por la cultura

El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, destacó el firme compromiso del Ejecutivo regional con iniciativas culturales como esta, que dan respuesta a una demanda real de la sociedad y reflejan el interés de Canarias por la cultura. Subrayó que Veranos del Taoro ha conseguido algo muy significativo: convertir un símbolo tan arraigado en las Islas como el laurel de Indias en el eje de un festival que abre Canarias al mundo.

Por último, el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto, aseguró que "invertir en cultura es invertir en un modelo turístico más sólido, diversificado y de mayor calidad, del que se benefician residentes y turistas".