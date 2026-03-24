Therese vuelve a vaciar las aulas a la espera de la llegada del anticiclón

La borrasca Therese vuelve a vaciar las aulas. Mañana no hay clases en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. La suspensión de la actividad lectiva se tomó hoy a partir las tres de la tarde siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias después de las intensas precipitaciones que se registraron durante la mañana. Todos los planes de emergencias permanecen activos a la espera de que la normalidad regrese en la tarde-noche del miércoles o en las primeras horas del jueves.

Las intensas lluvias que cayeron hoy por la mañana estuvieron provocadas por la ubicación del centro de una borrasca de gran impacto en la vertiente suroeste de Tenerife y Gran Canaria. «La banda delantera de la borrasca, con un flujo de componente sur, dejó importantes precipitaciones en esa franja», precisa el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Archipiélago, David Suárez, quien explicó que «posteriormente el centro de la baja presión empezó a girar de forma ciclónica en sentido contrario a las agujas de un reloj, desplazándose toda la nubosidad hacia la parte occidental de Canarias».

Mejoras en las próximas horas

La alerta naranja, que permanecía activa en el aérea metropolitana de Tenerife y el costado este de La Palma, se tuvo que ampliar a las seis de la mañana de hoy a Gran Canaria debido a la intensidad de las precipitaciones que se esperaban antes de las 15:00 horas, que fue cuando la isla regresó al aviso amarillo por fuertes lluvias. «Hemos tenido una semana muy intensa, pero para esto nos hacemos meteorólogos», precisa Suárez por el trabajo acumulado en las últimas semanas para seguir las evoluciones de la borrasca Therese. «Ha sido un proceso largo porque nos ha afectado todo su ciclo de vida, desde su etapa inicial con unas estructuras frontales que se colocaron entre Madeira y Azores y que terminaron más al sur», dijo de un parte meteorológico que experimentó un cambio significativo en las últimas horas del sábado y durante todo el domingo. «El centro de la baja se quedó muy próximo y a partir de ese momento las precipitaciones han sido muy abundantes en el área metropolitana de Tenerife, al noroeste de La Palma y varios puntos de GranCanaria», enumera segundos antes de avanzar que la mejoría llegará en las próximas horas.

Los expertos que siguen el paso de la borrasca Therese sobre Canarias estiman que durante la próxima madrugada «se irá rellenando el centro de la baja presión y, por lo tanto, perderá fuerza». Durante toda la jornada de mañana van a permanecer en vigor los avisos amarillos en el Archipiélago, una vez se levante a las seis de la mañana el naranja en La Palma. «El amarillo estará hasta el mediodía en las islas más occidentales y en Gran Canaria», aclara Suárez a la espera que el Archipiélago pueda estar ante una situación anticlónica a partir del jueves «para dar por finalizado este episodio de precipitaciones intensas y persistentes que se ha alargado durante siete días». Lo que no se atreve a pronosticar al cien por cien en la Aemet es el tiempo que se va a dar en Canarias durante la Semana Santa. «Aún es un poco pronto para realizar una previsión. En cuanto salgamos de esta haremos un análisis más preciso, pero lo haremos más cerca del fin de semana», concluye Suárez.