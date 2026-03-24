Therese lanza sus «últimos coletazos» antes de la despedida

La borrasca Therese pierde fuerza. Esta vez sí. Parece que mañana se marcha tras dejar una larga tarjeta de visita y una ristra interminable de incidencias. Antes de abandonar Canarias volverá a vaciar las aulas. Mañana tampoco hay clases en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. La decisión de suspender la jornada lectiva se hizo efectiva hoy a partir las tres de la tarde siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias después de las intensas precipitaciones que se registraron por la mañana. Los planes de emergencias permanecen activos a la espera de que la normalidad regrese en la tarde-noche de mañana o en las primeras horas de mañana. Lo imprevisible que está siendo este fenómeno meteorológico aconseja extremar las precauciones para no poner en riesgo a la población. Ese es el mensaje que se ha repetido de manera machacona por parte de las distintas instituciones. Mañana habrá más lluvias y en algunos casos puntuales muy generosas. Esa es la clave para comprender la cautela con la que nos dice «adiós» Therese. La incertidumbre es total ante los giros que se pueden dar en cuestión de minutos y la primera recomendación es básica: no guarden los paraguas. Nos vamos a seguir mojando, aunque no a los niveles de hoy: esta noche la Aemet activó en Santa Cruz de Tenerife el aviso rojo por lluvias.

Las medidas excepcionales que van a permanecer activas en las próximas horas se han tomado en base a las lluvias torrenciales que cayeron por la mañana, una circunstancia provocada por la ubicación del centro de una borrasca de gran impacto en la vertiente suroeste de Tenerife y Gran Canaria. «Su banda delantera, con un flujo de componente sur, ha dejado importantes precipitaciones en esta franja», precisa el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Archipiélago, David Suárez, quien explicó que «posteriormente el centro de la baja presión comenzó a girar de forma ciclónica en sentido contrario a las agujas de un reloj, desplazándose toda la nubosidad hacia la parte occidental de Canarias».

Siguen los avisos amarillos

La alerta naranja, que permanecía activa en el aérea metropolitana de Tenerife y el costado este de La Palma, se amplió a las seis de la mañana de hoy a Gran Canaria debido a la intensidad de las precipitaciones que se esperaban antes de las 15:00 horas, que fue cuando la Isla regresó al aviso amarillo por fuertes lluvias. «Hemos tenido una semana bastante intensa, pero para esto nos hacemos meteorólogos», precisa Suárez en relación al trabajo acumulado en los últimos días para vigilar los movimientos de Therese. «Ha sido un proceso largo porque nos ha afectado todo su ciclo de vida, desde su etapa inicial con unas estructuras frontales que se colocaron entre Madeira y Azores y que acabaron más al sur», abrevia de un parte meteorológico que experimentó un cambio significativo en las últimas horas del sábado y durante todo el domingo. «El centro de la baja se quedó muy próximo y a partir de ese momento y por esa razón las precipitaciones han sido muy abundantes en el área metropolitana de Tenerife, al noroeste de La Palma y diversos puntos de GranCanaria», enumera segundos antes de avanzar que la mejoría, si no hay alteraciones, llegará en las próximas horas.

«Ha sido un proceso largo porque nos ha afectado todo su ciclo de vida, desde su etapa inicial con unas estructuras frontales que se colocaron entre Madeira y Azores y que acabaron más al sur» David Suárez — Delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias

Los expertos que siguen el paso de la borrasca Therese sobre Canarias estimaban que la próxima madrugada se iría «rellenando el centro de la baja presión» y, por lo tanto, iría «perdiendo fuerza». Hoy van a permanecer en vigor los avisos amarillos en el Archipiélago, una vez se levantara a las seis de la mañana el naranja en La Palma. «El amarillo estará hasta el mediodía en las islas más occidentales y en Gran Canaria», ajusta Suárez a la espera que el Archipiélago pueda quedar bajo la influencia de una situación anticlónica a partir del juves «para dar por finalizado este episodio de precipitaciones intensas y persistentes que se ha alargado durante siete días». Lo que aún no se atreve a pronosticar al cien por cien en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es el tiempo que se va a dar en Canarias durante la Semana Santa. «Es un poco pronto para realizar esa previsión... En cuanto salgamos de esta, que esperemos que sea en las próximas horas, haremos un análisis más preciso, pero se hará más cerca del fin de semana», solventa Suárez no sin volver a los orígenes de Therese.

Mejoría con lentitud

A pesar de que los expertos consideran que los peores momentos de la borrasca Therese ya son historia, que nadie espere milagros en forma de cambio meteorológico: en Canarias continuará la inestabilidad. El parte de la provincia tinerfeña indica que estará nuboso con apertura de claros ocasionales, con probables chubascos dispersos, localmente fuertes en el norte por la mañana, remitiendo por la tarde y tendiendo a poco nuboso o despejado en el sur. Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas al alisio.

En la provincia oriental, Gran Canaria estará nuboso con apertura de claros ocasionales, y con chubascos dispersos que irán remitiendo por la tarde y tendiendo a poco nuboso o despejado en el sur. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielo nuboso con apertura de claros ocasionales y algún chubasco ocasional por la mañana, tendiendo a poco nuboso o despejado en el sur al final de la tarde.