Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Borrasca ThereseMuere en Tenerife tras un accidenteBanco de tierrasObras en la costa de La LagunaRebaja de la gasolina en CanariasCalendario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027
instagramlinkedin

Tenerife se blinda ante la borrasca Therese y activa la alerta máxima por riesgo de lluvias torrenciales

Ante la borrasca Therese, Tenerife ha activado el nivel máximo de alerta, suspendiendo actividades y cerrando espacios públicos, especialmente en zonas de riesgo como Santa Cruz y La Laguna

Agua corriendo por el Barranco de Santos en Santa Cruz de Tenerife

Agua corriendo por el Barranco de Santos en Santa Cruz de Tenerife

María Pisaca

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

La isla de Tenerife ha activado el nivel máximo de alerta ante la llegada de un frente asociado a la borrasca Therese, que ya ha dejado lluvias intensas en Gran Canaria y podría impactar en las próximas horas en la vertiente este, especialmente en el área metropolitana.

Los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, Tacoronte y El Rosario se sitúan entre las zonas con mayor riesgo, ante la previsión de precipitaciones intensas y posibles inundaciones.

Suspensión de actividades y cierre de espacios públicos

La activación del Plan de Emergencias Insular (PEIN) en su grado máximo ha obligado a suspender todas las actividades culturales, deportivas y extraescolares, así como a cerrar instalaciones municipales, parques y accesos al Parque Nacional del Teide, cuyas carreteras también han sido clausuradas como medida preventiva.

El operativo de emergencia está coordinado por el Secopim, junto a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Consejo Insular de Aguas y agentes de medio ambiente, que realizan un seguimiento continuo de barrancos y puntos sensibles como los de Santos, El Hierro o El Bufadero.

Aunque por el momento no se han producido desbordamientos, sí se han detectado caudales significativos que mantienen en alerta a los equipos de emergencia.

Incidencias por acumulaciones de agua

Durante la mañana ya se han registrado algunas incidencias por acumulaciones rápidas de agua, con inundaciones en puntos como el túnel de Ronda y situaciones puntuales que han afectado a la movilidad y a personas vulnerables.

Según han señalado las autoridades, las medidas preventivas adoptadas han permitido contener los riesgos y evitar daños mayores.

Clases suspendidas y llamamiento a la población

El Gobierno de Canarias ha suspendido la actividad lectiva para hoy y mañana ante la previsión de lluvias torrenciales, con el objetivo de reducir desplazamientos y garantizar la seguridad.

Las autoridades insisten en limitar la movilidad, permanecer en casa y seguir exclusivamente la información oficial, ya que la situación podría evolucionar rápidamente en las próximas horas.

Noticias relacionadas y más

La AEMET mantiene el aviso naranja en el área metropolitana al menos hasta las 19:00 horas, momento en el que se evaluará la evolución del episodio. Mientras tanto, el operativo continúa activo con el foco puesto en la prevención y la protección de la población ante posibles fenómenos meteorológicos adversos.

TEMAS

  1. Muere la joven que sufrió lesiones graves en una colisión frontal en Tenerife
  2. El Cabildo de Tenerife busca administrativos, titulados superiores, peones y conductores
  3. Los masones de Tenerife celebran la primera ceremonia en su templo tras 90 años
  4. El Cabildo de Tenerife pide disculpas por permitir entrar a un 'influencer' en el Cecopin
  5. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 se retrasa dos semanas: comenzará el 22 de enero y la fiesta en la calle será del 19 al 28 de febrero
  6. Las imágenes del primer rito celebrado en 90 años en el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife
  7. Santa Cruz pide extremar las precauciones ante la posible llegada de un frente lluvioso de Therese en las próximas horas
  8. Varias personas quedan atrapadas tras una colisión frontal muy grave en Guía de Isora

Escudo anticrisis de Canarias: los grupos piden a Clavijo que apruebe ya un decreto propio

Escudo anticrisis de Canarias: los grupos piden a Clavijo que apruebe ya un decreto propio

Canarias da el primer paso para regular el uso agrícola de placas solares

Canarias da el primer paso para regular el uso agrícola de placas solares

Tenerife se blinda ante la borrasca Therese y activa la alerta máxima por riesgo de lluvias torrenciales

Tenerife se blinda ante la borrasca Therese y activa la alerta máxima por riesgo de lluvias torrenciales

Canarias llega preparada a la obligatoriedad de la ley contra el desperdicio alimentario

Canarias llega preparada a la obligatoriedad de la ley contra el desperdicio alimentario

Binter lanza su clase Premium en las rutas con Dakar y Nuakchot

Binter lanza su clase Premium en las rutas con Dakar y Nuakchot

La UME se despliega en Gran Canaria por la borrasca Therese tras declararse la emergencia por inundaciones

La UME se despliega en Gran Canaria por la borrasca Therese tras declararse la emergencia por inundaciones

Binter propone ampliar su bandeja de destinos en verano

Binter propone ampliar su bandeja de destinos en verano

El Mediador de Senegal visita Canarias para fortalecer la cooperación en migración

El Mediador de Senegal visita Canarias para fortalecer la cooperación en migración
Tracking Pixel Contents