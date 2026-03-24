Tenerife se blinda ante la borrasca Therese y activa la alerta máxima por riesgo de lluvias torrenciales

La isla de Tenerife ha activado el nivel máximo de alerta ante la llegada de un frente asociado a la borrasca Therese, que ya ha dejado lluvias intensas en Gran Canaria y podría impactar en las próximas horas en la vertiente este, especialmente en el área metropolitana.

Los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, Tacoronte y El Rosario se sitúan entre las zonas con mayor riesgo, ante la previsión de precipitaciones intensas y posibles inundaciones.

Suspensión de actividades y cierre de espacios públicos

La activación del Plan de Emergencias Insular (PEIN) en su grado máximo ha obligado a suspender todas las actividades culturales, deportivas y extraescolares, así como a cerrar instalaciones municipales, parques y accesos al Parque Nacional del Teide, cuyas carreteras también han sido clausuradas como medida preventiva.

El operativo de emergencia está coordinado por el Secopim, junto a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Consejo Insular de Aguas y agentes de medio ambiente, que realizan un seguimiento continuo de barrancos y puntos sensibles como los de Santos, El Hierro o El Bufadero.

Aunque por el momento no se han producido desbordamientos, sí se han detectado caudales significativos que mantienen en alerta a los equipos de emergencia.

Incidencias por acumulaciones de agua

Durante la mañana ya se han registrado algunas incidencias por acumulaciones rápidas de agua, con inundaciones en puntos como el túnel de Ronda y situaciones puntuales que han afectado a la movilidad y a personas vulnerables.

Según han señalado las autoridades, las medidas preventivas adoptadas han permitido contener los riesgos y evitar daños mayores.

Clases suspendidas y llamamiento a la población

El Gobierno de Canarias ha suspendido la actividad lectiva para hoy y mañana ante la previsión de lluvias torrenciales, con el objetivo de reducir desplazamientos y garantizar la seguridad.

Las autoridades insisten en limitar la movilidad, permanecer en casa y seguir exclusivamente la información oficial, ya que la situación podría evolucionar rápidamente en las próximas horas.

La AEMET mantiene el aviso naranja en el área metropolitana al menos hasta las 19:00 horas, momento en el que se evaluará la evolución del episodio. Mientras tanto, el operativo continúa activo con el foco puesto en la prevención y la protección de la población ante posibles fenómenos meteorológicos adversos.