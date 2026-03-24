Consecuencias en el Archipiélago por la crisis bélica en Irán
Riesgo turístico en Canarias por la guerra: más caro y estancias más cortas
El alojamiento medio en las Islas cae de nueve noches a una semana
Canarias entra en zona de riesgo turístico por la crisis bélica internacional. El encarecimiento de los combustibles, la pérdida de poder adquisitivo en Europa y la creciente inestabilidad geopolítica amenazan con pasar factura al gran motor económico de las Islas: los turistas pagarán más y se quedarán menos días.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, puso este martes en el Parlamento cifras al incipiente deterioro: la estancia media ha caído de 9,3 noches a apenas una semana, un retroceso que golpea de frente al gasto y enciende las alarmas del sector.
"Destino refugio"
A ese problema se une el encarecimiento del transporte aéreo. Un golpe directo al bolsillo del turista que amenaza con frenar la demanda en plena fragilidad de los mercados emisores.
Pese a ello, De León insiste en que Canarias es un "destino refugio" antes las turbulencias bélicas internacionales y que la próxima Semana Santa mantiene cifras positivas, con un leve aumento del 2,4% en la capacidad aérea internacional, aunque el mercado nacional cae un 3%. Con todo, el balance global apenas crece un 0,9%, confirmando que existe una desaceleración latente.
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