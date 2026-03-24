Riesgo turístico en Canarias por la guerra: más caro y estancias más cortas

Canarias entra en zona de riesgo turístico por la crisis bélica internacional. El encarecimiento de los combustibles, la pérdida de poder adquisitivo en Europa y la creciente inestabilidad geopolítica amenazan con pasar factura al gran motor económico de las Islas: los turistas pagarán más y se quedarán menos días.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, puso este martes en el Parlamento cifras al incipiente deterioro: la estancia media ha caído de 9,3 noches a apenas una semana, un retroceso que golpea de frente al gasto y enciende las alarmas del sector.

"Destino refugio"

A ese problema se une el encarecimiento del transporte aéreo. Un golpe directo al bolsillo del turista que amenaza con frenar la demanda en plena fragilidad de los mercados emisores.

Pese a ello, De León insiste en que Canarias es un "destino refugio" antes las turbulencias bélicas internacionales y que la próxima Semana Santa mantiene cifras positivas, con un leve aumento del 2,4% en la capacidad aérea internacional, aunque el mercado nacional cae un 3%. Con todo, el balance global apenas crece un 0,9%, confirmando que existe una desaceleración latente.