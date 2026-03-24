Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Borrasca ThereseMuere en Tenerife tras un accidenteBanco de tierrasObras en la costa de La LagunaRebaja de la gasolina en CanariasCalendario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027
instagramlinkedin

Consecuencias en el Archipiélago por la crisis bélica en Irán

Riesgo turístico en Canarias por la guerra: más caro y estancias más cortas

El alojamiento medio en las Islas cae de nueve noches a una semana

La consejera Jéssica de León interviene desde su escaño en la sesión de control del Parlamento.

La consejera Jéssica de León interviene desde su escaño en la sesión de control del Parlamento. / Europa Press

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Canarias entra en zona de riesgo turístico por la crisis bélica internacional. El encarecimiento de los combustibles, la pérdida de poder adquisitivo en Europa y la creciente inestabilidad geopolítica amenazan con pasar factura al gran motor económico de las Islas: los turistas pagarán más y se quedarán menos días.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, puso este martes en el Parlamento cifras al incipiente deterioro: la estancia media ha caído de 9,3 noches a apenas una semana, un retroceso que golpea de frente al gasto y enciende las alarmas del sector.

"Destino refugio"

A ese problema se une el encarecimiento del transporte aéreo. Un golpe directo al bolsillo del turista que amenaza con frenar la demanda en plena fragilidad de los mercados emisores.

Noticias relacionadas y más

Pese a ello, De León insiste en que Canarias es un "destino refugio" antes las turbulencias bélicas internacionales y que la próxima Semana Santa mantiene cifras positivas, con un leve aumento del 2,4% en la capacidad aérea internacional, aunque el mercado nacional cae un 3%. Con todo, el balance global apenas crece un 0,9%, confirmando que existe una desaceleración latente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere la joven que sufrió lesiones graves en una colisión frontal en Tenerife
  2. El Cabildo de Tenerife busca administrativos, titulados superiores, peones y conductores
  3. Los masones de Tenerife celebran la primera ceremonia en su templo tras 90 años
  4. El Cabildo de Tenerife pide disculpas por permitir entrar a un 'influencer' en el Cecopin
  5. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 se retrasa dos semanas: comenzará el 22 de enero y la fiesta en la calle será del 19 al 28 de febrero
  6. Las imágenes del primer rito celebrado en 90 años en el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife
  7. Santa Cruz pide extremar las precauciones ante la posible llegada de un frente lluvioso de Therese en las próximas horas
  8. Varias personas quedan atrapadas tras una colisión frontal muy grave en Guía de Isora

Riesgo turístico en Canarias por la guerra: más caro y estancias más cortas

Riesgo turístico en Canarias por la guerra: más caro y estancias más cortas

El Hospital San Juan de Dios promueve el envejecimiento activo y la inclusión de las personas mayores

El Hospital San Juan de Dios promueve el envejecimiento activo y la inclusión de las personas mayores

Veranos del Taoro: el festival de Puerto de la Cruz consolida su programación internacional con Patti LuPone

Veranos del Taoro: el festival de Puerto de la Cruz consolida su programación internacional con Patti LuPone

La Eurocámara reclama agilizar retornos y más fondos nacionales y de la UE para Canarias frente a presión migratoria

La Eurocámara reclama agilizar retornos y más fondos nacionales y de la UE para Canarias frente a presión migratoria

Escudo anticrisis de Canarias: los grupos piden a Clavijo que apruebe ya un decreto propio

Escudo anticrisis de Canarias: los grupos piden a Clavijo que apruebe ya un decreto propio

Canarias da el primer paso para regular el uso agrícola de placas solares

Canarias da el primer paso para regular el uso agrícola de placas solares

Tenerife se blinda ante la borrasca Therese y activa la alerta máxima por riesgo de lluvias torrenciales

Tenerife se blinda ante la borrasca Therese y activa la alerta máxima por riesgo de lluvias torrenciales

Canarias llega preparada a la obligatoriedad de la ley contra el desperdicio alimentario

Canarias llega preparada a la obligatoriedad de la ley contra el desperdicio alimentario
Tracking Pixel Contents