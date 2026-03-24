Quince vecinos de Erques se quedan aislados por el derrumbe de dos tramos de carretera en Vallehermoso
Las fuertes lluvias de la borrasca Therese provocaron el colapso de una vía en Hermigua, dejando incomunicados a los residentes de Erques, que solo pueden acceder a través de un sendero.
Santa Cruz de Tenerife
Dos derrumbes sobre una carretera de Hermigua, en la isla de La Gomera, mantiene aislados a 15 vecinos en la localidad de Erques. Las intensas lluvias que han provocado la borrasca Therese en las últimas horas causaron el hundimiento de una vía que conecta los núcleos de Erques y Erquitos.
El Ayuntamiento mantiene contacto directo con los afectados, que, al parecer, se han negado a abandonar la zona que habitan. El único camino posible que permite conectar los dos lados es un sendero muy estrecho por donde no transitan los vehículos.
Las obras, declaradas de emergencias, para reacondicionar la vía se pueden prolongar por más de cuatro meses.
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