El PP tumba en el Senado la propuesta para impulsar un plan específico de vivienda para Canarias

El PP hizo oídos sordos en el Senado a la propuesta lanzada por el senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, y el representante de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, con el fin de abordar un plan específico de vivienda para Canarias y Baleares. Los populares, que tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, presentaron una enmienda a la totalidad de la moción, cambiándola por completo y con un texto más generalista que específico para las Islas. Chinea no aceptó la posición del PP y la propuesta no salió adelante. El PSOE, pese a criticar la política de vivienda del Gobierno CC-PP de Canarias, finalmente se abstuvo.

La intención de los senadores de los dos archipiélagos españoles era poner sobre la mesa la situación de emergencia habitacional existentes en las islas, con un déficit estructural en el caso de Canarias de 44.000 viviendas. El senador gomero remarcó que la situación de la vivienda en las Islas tiene sus propios condicionantes, por lo que requieren de medidas específicas debido a la escasez de suelo, la presión turística o la compra de viviendas con fines especulativos por parte de extranjeros. Chinea aceptó enmiendas del senador herreño Javier Armas y del parlamentario de Esquerra Republicana, Jordi Gaseni, pero no aceptó la del PP porque suponía modificar completamente el texto de la moción.

La senadora popular de Baleares, María Salom, discrepó de la propuesta isleña y aseguró que "no es la solución" a la problemática de la vivienda. En su contrapropuesta, el PP apuesta por derogar la Ley de Vivienda y realizar modificaciones en varias otras normas, entre ellas la del Suelo; una bajada general de los impuestos que gravan sobre el sector inmobiliario, tanto el IVA como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el IRPF, mientras que en relación con los archipiélagos se proponía que se puedan acoger al programa lanzado por la UE de vivienda asequible. Salom culpó al Gobierno central del PSOE de convertir la vivienda en el principal problema del país y recordó que una de las principales propuestas de los populares cuando lleguen al Gobierno es la de impulsar la construcción de un millón de viviendas.

Senadores canarios

Chinea lamentó la postura del PP pese a que cogobierna en Canarias y especialmente la actitud de los senadores canarios del PP, ya que se trataba de instar al Gobierno central a que diseñara medidas específicas para las Islas en el marco del Plan Estatal de Vivienda e instó a los populares a que presenten sus iniciativas de vivienda para Canarias con la mayoría absoluta de la que disponen. La abstención del PSOE sorprendió al senador gomero, después de que la senadora Marta Saavedra se mostrara muy crítica con la gestión del Gobierno canario en esta materia.

La intención de los senadores isleños era que la moción fuera aprobada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que después pudiera pasar al pleno, con el fin de que fuera un debate general sobre la política de vivienda en las Islas. Sin embargo el voto contrario del PP impide que la moción continúe adelante en la Cámara Alta.

Uno de los principales puntos de la propuesta era la de impulsar la construcción de más de 70.000 viviendas de promoción pública en los dos archipiélagos, reactivar la salida al mercado de las viviendas vacías y elaborar un programa destinado a la rehabilitación del parque público de inmuebles. También se pretendía dar preferencia en el acceso a la vivienda de jóvenes, familias y trabajadores residentes en las Islas, además de aplicar mecanismos para frenar la especulación sobre el mercado inmobiliario.