¿Puede la OTAN defender Canarias en caso de ataque?
La OTAN considera que Canarias puede ser defendida automáticamente bajo el Artículo 5, aunque el Archipiélago se encuentra fuera de Europa, a diferencia de Ceuta y Melilla
¿Puede la OTAN intervenir en Canarias en caso de un ataque? La respuesta es sí. El Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte establece que un ataque armado contra un país miembro se considera un ataque contra todos, obligando a los aliados a adoptar medidas para la defensa mutua. Pero esta disposición presenta limitaciones geográficas: en el caso de España, las excepciones afectan a territorios fronterizos como Ceuta y Melilla, que no cuentan con la misma protección que Canarias. ¿Por qué? El tratado aplica de manera explícita en Europa y América del Norte. Ceuta y Melilla, al ser ciudades autónomas situadas en el norte de África, quedan fuera de la aplicación del Artículo 5, salvo que el Consejo del Atlántico Norte decida lo contrario.
La excepción no implica un abandono de los territorios en caso de ataque. El investigador estadounidense y exconsejero del Pentágono, Michael Rubin, señaló en un artículo que la OTAN no tendría motivos para intervenir ante un ataque militar en las ciudades autónomas españolas. Según su análisis, esta misma lógica se aplicaría a Canarias: “Ni Ceuta, ni Melilla, ni las Islas Canarias desencadenarían una respuesta de la OTAN” en caso de agresión. De igual modo, añadió, la Alianza “no tendría por qué responder a un ataque contra Hawái o Puerto Rico”.
Sin embargo, el Artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN es claro y establece que los aliados pueden convocar consultas y brindar apoyo mutuo ante amenazas, aunque estas medidas no impliquen una intervención automática.
El caso de Canarias
El caso de Canarias es diferente. Aunque el Archipiélago también se encuentra fuera de Europa, se considera un territorio español más estable y seguro que Ceuta y Melilla, al considerar que las Islas están alejadas de conflictos fronterizos inmediatos. Por ello, al incluir Canarias en la protección automática del tratado, no existió la preocupación de “provocar un conflicto colonial”. En consecuencia, según la interpretación de la OTAN, Canarias puede ser defendida automáticamente bajo el Artículo 5.
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