El Hospital San Juan de Dios promueve el envejecimiento activo y la inclusión de las personas mayores

El Hospital San Juan de Dios en Tenerife ha puesto en marcha el programa Más allá de la edad: inclusión con propósito. Esta iniciativa pretende promover el envejecimiento activo y la participación comunitaria en las personas mayores que residen en el centro. Para ello, el Centro Psicopedagógico del hospital realizará actividades deportivas, estimulación cognitiva y talleres de arteterapia. El proyecto, que ya está funcionando a distintos niveles, se terminará de implementar en la Isla en los próximos meses.

"La idea es darles una mejor calidad de vida y apoyo integral", explica Delioma Hernández, psicóloga de la Unidad de Envejecimiento Activo del hospital. Tal y como cuenta la profesional, el centro solo acogía a adultos de 18 a 65 años con "discapacidad intelectual" o con un "trastorno mental grave". Hasta que en 2022 cambió esta normativa y los mayores que ya residían en el centro podían permanecer en las instalaciones en lugar de trasladarse a otro. Asimismo, Hernández expresa que "ahora que es posible" quiere "acompañarlos hasta la etapa final de la vida".

Para dar a conocer el programa, este martes, 24 de marzo, Verónica Meseguer, la directora general de Mayores y Participación Activa, visitó las instalaciones del centro y conoció al personal profesional implicado. De la misma manera, presenció las actividades de estimulación cognitiva y saludó a las personas internas. Meseguer expresa que este proyecto "incluye las principales acciones dirigidas a fortalecer la red de apoyo, participación y autonomía de las personas mayores".

Para que todo esto funcione, el plan integra un "programa semanal estructurado y adaptado" a las necesidades de cada uno de los 25 residentes de la unidad de psicogeriatría, comenta José Carlos del Castillo, director gerente de San Juan de Dios en Tenerife. Por este motivo, el director señala que el foco principal de esta idea es "luchar contra su fragilidad intelectual y funcional". Este proyecto se basa en "evidencias científicas" para "mantener su intelecto en el mayor nivel posible", sentencia.

Asimismo, del Castillo cuenta que como las personas mayores realizarán un "entrenamiento personalizado" para combatir su "vulnerabilidad física" contra el envejecimiento. Todo esto, bajo la dirección de dos educadores deportivos. Esto se complementa con "salidas" a la naturaleza como, por ejemplo, senderos del Parque Natural de Anaga o la Cruz del Carmen. Antonio Pérez, coordinador del área sociosanitaria del hospital, cuenta que "muchos mayores se reencuentran con lugares de su juventud", por lo que estos "paseos" tienen una importante carga "emocional".

Para complementar el programa, Pérez explica que están acercando las nuevas tecnologías a los mayores de forma "lúdica" para derribar la "brecha digital". Con el uso de pantallas, pueden ver vídeos musicales, documentales y realizar diversas actividades cognitivas. De la misma forma, Pérez comenta que el personal se está formando para "trabajar con gafas de realidad virtual" de forma terapéutica. Con ellas "se simulará una situación donde experimenten ansiedad e incluso ciertas manías", afirma. Y de esta forma puedan "experimentarlo en un entorno más controlado y estar preparados para hacerle frente en el futuro".

Por otra parte, Pérez expresa su deseo de dar a esta "residencia" el "calor de un hogar". Para ello, el coordinador cuenta que quiere que "las habitaciones y espacios comunes sean lo más parecido a una casa". Y asegura que, para conseguirlo, el personal trata con "respeto, responsabilidad y hospitalidad" a las personas usuarias. En las zonas comunes se realizarán talleres de cerámica y actividades para fomentar su memoria y concentración y del mismo modo, este plan quiere potenciar la "participación social entre ellos".