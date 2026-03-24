Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Borrasca ThereseMuere en Tenerife tras un accidenteBanco de tierrasObras en la costa de La LagunaRebaja de la gasolina en CanariasCalendario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027
instagramlinkedin

Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME

El fenómeno tormentoso sigue activo sobre la isla, con presas aliviando, barrancos sobrecargados y núcleos aislados por desprendimientos

Desprendimientos en Gran Canaria

Desprendimientos en Gran Canaria / LP/DLP

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Las Palmas de Gran Canaria

Gran Canaria ha elevado al nivel 2 la situación de emergencia ante la intensidad de las lluvias registradas durante la noche, lo que permitirá solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar los medios disponibles en la isla.

Según ha explicado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, las precipitaciones se están produciendo en forma de fenómenos convectivos tormentosos, con aparato eléctrico y descargas intensas que están afectando a distintas zonas como Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, así como al sur y sureste de Gran Canaria.

El fenómeno meteorológico continúa activo y se mantiene prácticamente estacionario sobre la isla, descargando grandes cantidades de agua de forma impredecible, lo que dificulta anticipar las zonas más afectadas en cada momento.

Arteara y Fataga, aislados

En este contexto, se ha informado de que 19 presas se encuentran aliviando agua, lo que está generando una sobrecarga en los barrancos y aumentando el riesgo en diferentes puntos del territorio. Además,Arteara y Fataga han quedado aislados por desprendimientos registrados tanto en días anteriores como durante la madrugada.

Noticias relacionadas

La declaración del nivel 2 de emergencia responde a la necesidad de contar con más recursos humanos y maquinaria pesada, ya que en el nivel 1 no es posible movilizar a la UME. La evolución de la situación será analizada nuevamente a lo largo de la mañana para valorar si se mantienen o modifican las medidas adoptadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calma previa a la borrasca: Therese dejará lluvias intensas en Canarias desde el jueves
  2. La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas
  3. Familias de Canarias denuncian la 'exclusión' del alumnado con discapacidad: 'No hay recursos suficientes
  4. Los servicios sociales de Canarias atienden a uno de cada cinco isleños, pero solo el 9% conoce el catálogo de ayudas
  5. La Aemet advierte de lluvias fuertes, tormentas y nieve en Canarias este viernes: estas son las islas más afectadas
  6. Dimite el gerente de Atención Primaria de Tenerife: el séptimo cese de la sanidad canaria en menos de tres años
  7. Canarias amarra en la futura ley de Costas el control del mar y ordenar el uso turístico del litoral
  8. ¿Cuándo perderá fuerza Therese? La borrasca exhala su último aliento durante el fin de semana en Canarias

El Gobierno canario da por "agotada" la negociación de la financiación autonómica en esta legislatura: "No es ni malo"

El Gobierno canario da por "agotada" la negociación de la financiación autonómica en esta legislatura: "No es ni malo"

Los agricultores denuncian la entrada ilegal de plátano macho y mango en Canarias por fallos en los controles

Los agricultores denuncian la entrada ilegal de plátano macho y mango en Canarias por fallos en los controles

Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME

Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME

Aumentar la oferta formativa en las islas menores y condiciones laborales más atractivas: la estrategia de Canarias para paliar la falta de personal sociosanitario

Aumentar la oferta formativa en las islas menores y condiciones laborales más atractivas: la estrategia de Canarias para paliar la falta de personal sociosanitario

Héctor Santana, pionero en la Gala Drag, presenta su libro contra el estigma del síndrome de Down

Héctor Santana, pionero en la Gala Drag, presenta su libro contra el estigma del síndrome de Down

Canarias dejó de ser en 2025 la región con más rupturas matrimoniales

Canarias dejó de ser en 2025 la región con más rupturas matrimoniales

José Antonio Caminero, primer médico de Canarias en ocupar un sillón en la Real Academia Nacional de Medicina de España

¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?

¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?
Tracking Pixel Contents