Un exconsejero del Pentágono insta a lanzar una Marcha verde sobre Ceuta y Melilla: "Deberían enviar excavadoras a la frontera"

"El español Pedro Sánchez debería llevar a la práctica su retórica anticolonial y poner fin a la ocupación de África". Así se expresa el investigador estadounidense y analista, que fue consejero en el Pentágono, Michael Rubin en un artículo publicado en el American Enterprise Institute. En dicho texto centra su atención en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El analista - vinculado al equipo responsable de la tesis sobre las ‘armas de destrucción masiva’, presentada como justificación de la invasión de Irak - sostiene que estos enclaves - que describe como "ilegítimos" y "territorios ocupados" por España - deberían ser objeto de una nueva "Marcha Verde". En este sentido, afirma que Rabat "debería reagrupar fuerzas, enviar excavadoras a la frontera y, posteriormente, entrar desarmados en Ceuta y Melilla para izar la bandera". Según añade, "Sánchez protesta, pero no tiene motivos para actuar".

El artículo reabre así un debate recurrente: ¿está Canarias realmente bajo el paraguas de seguridad de la OTAN? El analista centra parte de su argumentación en la Alianza Atlántica y sostiene que, al igual que Sánchez, "tampoco tendría motivos para actuar en caso de una intervención militar, ni siquiera si las fuerzas marroquíes entraran en las ciudades para restablecer el orden y organizar el traslado de los colonos a través del estrecho de Gibraltar de vuelta a España”. Una lógica que, según defiende, sería igualmente aplicable al Archipiélago: "Ni Ceuta, ni Melilla, ni las Islas Canarias desencadenarían una respuesta de la OTAN".

Pero pese a las afirmaciones de Rubin, tanto analistas como expertos en seguridad internacional descartan que exista una amenaza militar real en estas zonas a corto plazo. La defensa colectiva de la OTAN y los tratados internacionales priorizan respuestas políticas y diplomáticas antes que acciones armadas, y actualmente no hay indicios de despliegues o preparativos militares importantes relacionados con Ceuta, Melilla o Canarias. Además, aunque el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte no se aplica de forma directa a Ceuta y Melilla por su ubicación geográfica - están situadas en el norte de África -, el Artículo 4 de la organización permite consultas y apoyo ante posibles amenazas. El caso de Canarias es diferente. El Archipiélago también se encuentra fuera de Europa, pero se considera un territorio estable y alejado de conflictos fronterizos. Un escenario que sí incluye a las Islas en la protección automática de la OTAN y , en consecuencia, atendiendo a la interpretación del propio tratado, Canarias puede ser defendida automáticamente bajo el Artículo 5.

El papel de Estados Unidos

El investigador también califica el estrecho de Gibraltar como "un punto débil" para la seguridad europea, debido a que personas migrantes procedentes del continente africano cruzan con frecuencia hacia Europa de manera irregular. En este contexto, Ceuta y Melilla —al igual que Canarias— enfrentan una fuerte presión migratoria que ha llevado a ambas ciudades y al Archipiélago a declarar situaciones de contingencia, al superar su capacidad de acogida, especialmente en el caso de los menores migrantes no acompañados que llegan a Europa.

La presión migratoria sobre los territorios fronterizos constituye un desafío constante, no solo para España sino también para Europa. A pesar del descenso en las llegadas por la ruta atlántica, - considerada una de las más peligrosas del mundo—, Ceuta y Melilla continúan enfrentando flujos irregulares de migrantes que intentan atravesar sus vallas fronterizas. Esta situación mantiene a ambos enclaves en un estado de tensión y obliga a las autoridades españolas a mantener medidas de control y contingencia.

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Las declaraciones de Rubin se enmarcan, además, en un contexto de fuerte deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y España, en lo que ya se considera la crisis bilateral más grave en décadas. El origen se remonta al 28 de febrero, cuando Washington e Israel pusieron en marcha la Operación Epic Fury contra Irán, el mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo desde la invasión iraquí. España optó por no sumarse a la operación y vetó el uso de las bases de Rota y Morón para acciones ofensivas. Una decisión que generó un profundo malestar en el presidente estadounidense, Donald Trump. Desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que "España ha sido terrible" y afirmó que el siguiente paso sería "cortar todo el comercio con España. No queremos nada con España". Mientras tanto, las relaciones entre Rabat y la Casa Blanca se fortalecen. Por su parte, el Gobierno de España ha reafirmado que "la soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda" y que defenderá "con firmeza" la "integridad territorial" del país.