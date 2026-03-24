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Escudo anticrisis de Canarias: los grupos piden a Clavijo que apruebe ya un decreto propio

La totalidad del arco parlamentario avala que el Gobierno canario negocie en paralelo flexibilizar la regla de gasto

Fernado Clavijo (c) junto a José Miguel Barragán (i), Sebastián Franquis y Casimiro Curbelo (d)

Fernado Clavijo (c) junto a José Miguel Barragán (i), Sebastián Franquis y Casimiro Curbelo (d) / Andrés Gutiérrez

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Negociar con el Ministerio de Hacienda que permita a Canarias flexibilizar la regla de gasto y elevar la capacidad de endeudamiento, si; pero también que, en paralelo, el Gobierno que preside Fernando Clavijo apruebe un decreto propio con "medidas autonómicas" para afrontar las consecuencias de la crisis bélica en Irán. Ese es el mensaje que han transmitido los distintos grupos parlamentarios, incluido CC, al presidente en la reunión celebrada este martes para abordar las propuestas para elaborar un escudo anticrisis.

La única discrepancia es la derivada del hecho de que el portavoz socialista, Sebastián Franquis, afirma que el "Gobierno miente cuando dice que el decreto del Estado deja fuera a Canarias", toda vez que hay medidas que sí incluyen ayudas específicas para las Islas, como son las bonificaciones al uso de fertilizantes agrícolas y al combustible utilizado en el transporte marítimo en el Archipiélago, "y así lo han reconocido los propios sectores implicados".

"Otra cosa es que el gobierno de Canarias quiere que sea el Estado pague las bonificaciones que apruebe la Comunidad Autónoma, y para eso ya hay negociaciones tanto con el ministro Ángel Víctor Torres como con la vicepresidenta María Jesús Montero", insistió Franquis.

El vicepresidente Manuel Domínguez saluda al nacionalista José Miguel Barragán en presencia de Luz Reverón y Sebastián Franquis.

El vicepresidente Manuel Domínguez saluda al nacionalista José Miguel Barragán en presencia de Luz Reverón y Sebastián Franquis. / Andrés Gutiérrez

Pese a esta discrepancia, los socialistas aceptan, como el resto de los grupos, las medidas que baraja el Gabinete de Clavijo para afrontar la crisis, tales como las rebajas temporales del IGIC sobre el combustible para que tribute al 0%, la bonificación del 99,9% al precio de los carburantes para los transportistas, las deflactaciones y las deducciones en el tramo autonómico del IRPF, flexibilidad en pagos a cuenta, financiación para pymes y autónomos, apoyo a sectores estratégicos, actualización de partidas estatales pendientes, bonos energéticos y ayudas a las familias más vulnerables.

Con todo, tanto Luis Campos (NC-Bc) como Franquis, incidieron en que hay que "apostar por medidas encaminadas al escudo social", tales como incrementar la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) o reactivar los ERTE si es necesario porque el conflicto se prolongue en el tiempo.

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